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人民網日本語版>>襄陽>>ニュース

特色のある襄陽の産業クラスター10か所は省の重点産業に入選

　2016年12月19日16:15

湖北省経済情報化委員会はこのほど2016年の重要で発展型産業クラスターを99か所公表した。その中特色のある襄陽クラスターは10か所入選した。

10个产业集群是：襄阳市汽车及零部件产业集群，襄阳市再生资源产业集群，襄阳市电机节能控制产业集群，襄阳航空航天产业集群，樊城区纺织产业集群，老河口市食品加工产业集群，襄阳市（襄州、南漳）农产品加工产业集群，枣阳市汽车摩擦密封材料产业集群，谷城县汽车零部件产业集群，宜城市食品加工产业集群。

その10か所の産業クラスターは襄陽市自動車及び部品企業クラスター、襄陽市再生資源産業クラスター、襄陽市電動機の省エネルギー及び制御産業クラスター、襄陽宇宙航空産業クラスター、樊城区紡績産業クラスター、老河口市食料品加工産業クラスター、襄陽市（襄州、南漳）農産物加工産業クラスター、枣陽市自動車摩擦・密封資料産業クラスター、谷城県自動車部品産業クラスター、宜城市食料品加工産業クラスター。

「人民網日本語版」2016年12月19日

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