2016年中国考古新発見を発表

陝西神木県石■遺跡皇城台遺跡（■は山の下に卯）から見つかった玉器（2016年6月7日撮影）。陝西神木県石峁遺跡皇城台遺跡の石壁（2016年8月8日撮影）。貴州貴安新区牛坡洞遺跡（2012年10月18日撮影）。貴州貴安新区牛坡洞遺跡から出土した石器。 湖北天門市石家河新石器時代遺跡から出土した玉器（2015年12月20日撮影）。湖北天門市石家河新石器時代遺跡の譚家嶺遺跡（2015年12月20日撮影）。遼寧朝陽市半拉山紅山文化墓地から出土した素焼きの頭像。遼寧朝陽市半拉山紅山文化墓地。新疆尼勒克県吉仁台溝口青銅時代集落の家屋。 新疆尼勒克県吉仁台溝口青銅時代集落遺跡から出土した石器。 河南洛陽市西朱村曹魏大墓から出土した、人が羊に乗る琥珀製の置物（2016年11月8日撮影）。 河南洛陽市西朱村曹魏大墓の発掘現場（2016年11月8日撮影）。 の置物（2016年11月8日撮影）。
「中国社会科学院考古学フォーラム・2016年中国考古新発見」が10日に発表された。入選した新発見は、貴州貴安新区牛坡洞遺跡、遼寧朝陽市半拉山紅山文化墓地、湖北天門市石家河新石器時代遺跡、陝西神木県石■遺跡皇城台遺跡（■は山の下に卯）、新疆尼勒克県吉仁台溝口青銅時代集落遺跡、河南洛陽市西朱村曹魏大墓となっている。新華網が伝えた。（編集YF）
「人民網日本語版」2017年1月11日
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