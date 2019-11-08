フォーブス中国富豪番付　馬雲氏が2701億元で今年も首位

据福布斯中国网站消息，福布斯7日发布2019年度中国富豪榜，共400位中国富豪上榜。马云以2701.1亿元的财富值蝉联榜首；马化腾排名第2位，身家为2545.5亿元；许家印排名仍为第3位，身家为1,958.6亿元。

米経済紙「フォーブス」の中国サイトがこのほど伝えたところによると、「フォーブス」は7日に2019年版中国富豪番付を発表し、400人が番付入りした。馬雲氏が資産額2701億1千万元（1元は約15.5円）で前年に続いて今年も首位に立った。2位は馬化騰氏で資産額は2545億5千万元、3位は引き続き許家印氏で資産額は1958億6千万元だった。

该榜单指出，中国消费者的各项开支增加，并越来越多地在网上消费。400位上榜富豪的总财富比一年前增长了五分之一以上，增至9.12万亿元。本榜单超过一半的上榜者财富在过去一年时间实现增长，约四分之一的上榜者财富减少。今年，本榜单上榜门槛为10亿美元(70.7亿元)。2017年时，本榜单上榜门槛也是10亿美元，2018年降至8.4亿美元(58亿元)。今年有60位富豪初次上榜。另外，还有富豪缺席去年榜单后，今年重新上榜。

同番付によると、中国人消費者はさまざまな項目の支出が増加し、ネット消費もますます増えている。番付入りした400人の資産総額は前年比20％以上増加して、9兆1200億元に達した。今回は半分以上の人が過去1年間に資産を増やし、資産を減らした人は約4分の1だった。今年の番付入りのハードルは10億ドル（1ドルは約108.7円）だ。17年も10億ドルで、18年は8億4千万ドルに下がっていた。今年初めて番付入りした人は60人。また昨年は姿を消したが、今年再び番付入りした人もいる。

今年，马云蝉联榜首。马云曾与同伴共同成立电商巨头阿里巴巴。不久前，马云卸任阿里巴巴董事局主席之职，并开始专注于公益事业。中国的电子商务一片繁荣，在纽约上市的阿里巴巴因而受益，马云的财富也从一年前的2387.4亿元增长至2701.1亿元。腾讯CEO马化腾排名第2位，身家为2545.5亿元； 恒大集团董事局主席许家印排名仍为第3位，身家为1958.6亿元。马化腾和许家印的排名与去年一致。

今年も馬雲氏がトップだった。馬雲氏はかつてパートナーとともにEC大手の阿里巴巴（アリババ）を創業した。少し前にアリババ会長の職を辞し、公益事業に専念するようになった。中国ではECが花盛りで、ニューヨーク証券取引所で上場したアリババも恩恵を受け、馬雲氏の資産は1年前の2387億4千万元から2701億1千万元に増加した。2位の騰訊（テンセント）の馬化騰最高経営責任者（CEO）は資産額2545億5千万元、引き続き3位となった中国恒大集団の許家印会長は資産額1958億6千万元で、2人とも順位は昨年と同じだった。