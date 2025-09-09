「心に映る中国」日本人がとらえた中国フォトコンテスト2025 作品鑑賞＜1＞

2025年09月09日14:07

光と影のキャラバン

作者：ゆうせい

撮影日：2024年10月10日

撮影場所： 甘粛省敦煌

過酷さと美しさが同居する世界に、人もまた調和していると感じました。

三峡の夕暮れ

作者：半田 実季

撮影日：2025年7月22日

撮影場所：長江三峡

この夏、重慶発の三峡下りツアーに参加した。クルーズ船のデッキから眺める三峡の景色はとてつもなく雄大で美しかった。悠久の昔からこれほどまで大きな川が中国各地を経由して海へ流れているのかと思うと感慨深い。中国という国がいかに大きく、長い歴史を持っているか長江が表している。

大草原の空は美しい！

作者：一騎探検中

撮影日：2025年7月

撮影場所：内蒙古（内モンゴル）自治区呼倫貝爾（フルンボイル）

中国で最も美しい草原と称されるフルンボイル大草原。

「こんな天国みたいな場所本当に存在するんだ」と思わせる大草原の上には、満天の星空が広がっていました。

遠くの水辺で羽ばたく鳥の音しか聞こえない真っ暗闇の中、時より落ちる流れ星の輝きがすごくきれいでした。

大草原、星空、そしてゲル。

フルンボイルは最高すぎました！

桜舞う茶畑

作者：比屋根悠亮

撮影日：2025年2月25日

撮影場所：福建省漳平市

福建省漳平市にある台品桜花茶園です。広大な茶畑の中の道に沿って、桜が立ち並んでいます。特に上空から眺める桜の曲線が美しく、まるで絵のようでした。

ヨーロッパじゃないよ

作者：kobo

撮影日：2019年8月4日

撮影場所：山東省青島市

ぱっとみヨーロッパにも見えますが、山東省青島です。

洪崖洞

作者：大贵族

撮影日：2025年2月14日

撮影場所： 重慶

はっと驚く内陸の大都市重慶の夜景。

蘇州の花市

作者：Daiki

撮影日：2025年7月9日

撮影場所：江蘇省蘇州市

蘇州の旧市街に朝早くから蓮の花を買いに人々が多く集まる場所があると聞いて撮影に行った一枚。

朝早くから細い歩道にみっちりと並ぶ蓮の花と賑やかなおばさんたちの声。

色鮮やかな蓮の花と青々とした葉のコントラストが素敵でした。

