「心に映る中国」日本人がとらえた中国フォトコンテスト2025 作品鑑賞＜2＞
2025年10月28日10:35
重慶の夜景
作者：比屋根悠亮
撮影日：2021年4月
撮影場所：重慶
内陸の巨大都市重慶。夜になると洪崖洞やラッフルズなど、街全体がライトアップされ、より煌びやかな都市へと変貌します。中国都市夜景の中では、撮影して一番達成感がありました。
都市と緑の調和
作者：koba
撮影日：2022年5月19日
撮影場所：福建省福州市
5月のある平日の昼下がり、福州の閩江沿いの公園を散歩。川沿いを吹き抜けるそよ風が心地よかったです。
魔都上海
作者：Daiki
撮影日：2024年12月29日
撮影場所：上海市
偶然歩いていてSFや映画の未来都市を思わせる構図を見つけて撮影した一枚。
建物の特異な構造やネオンの輝きが上海の魅力だと思う。かじかむ手をこすりながら撮影した一枚。
春節の梅州
作者：むぴぴ
撮影日：2023年1月25日
撮影場所：広東省梅州市
中国で、各地の文化が色濃く表れる春節。梅州では、当地の名所や名物を記した色とりどりの提灯が華僑の故郷らしい騎楼の道を彩っていました。
青蔵鉄道の牧歌風景
作者：自遊人
撮影日：2025年8月8日
撮影場所：青蔵鉄道の唐古拉（タングラ）峠周辺
青蔵鉄道のタングラ峠の前後の牧歌的風景を見ることができた。
夕焼け
作者：ikuchi rie
撮影日：2025年6月29日
撮影場所：黒竜江省哈爾浜（ハルビン）市方正県
夕暮れの川辺、夕焼けを楽しむ人たちです。