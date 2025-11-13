【音声ニュース】北京の技能人材が計363万人以上に

北京市人的資源・社会保障局の王清旺局長は10日に開かれた記者会見において、現時点で、同市の技能人材は363万2000人に達していることを明らかにした。

王局長によると、ここ5年間、北京は人材育成強化に尽力し、中国で初となる公認の国際職業資格リストを打ち出した。リストには国際職業資格163件が組み込まれている。また、クラウドコンピューティングや特許公認会計士といった7件の職業資格の国際相互認証を実現した。さらに、関連するトレーニング計画を実施し、社会に向けて、プロジェクト化されたトレーニングリスト130件を公表し、ここ5年で延べ555万人が受講した。

王局長は、「第14次五カ年計画期間中、北京の各級の人的資源・社会保障当局は、高等教育機関卒業生がさまざまなルートを通して、就職や起業できるようあらゆる手段を講じ、5年連続で、その増加を促す政策を打ち出し、毎年、卒業生を対象とした10万ポスト以上を集約し、発表してきた」とした。

そして、「ここ5年間、北京は先進製造、ウエルネスサービスといった重点分野に焦点を合わせ、『産業・教育・評価』技能エコロジーチェーン15本を構築し、国家級高級技能人材トレーニング拠点17ヶ所と技能達人スタジオ160ヶ所を設置した」とした。

「人民網日本語版」2025年11月13日