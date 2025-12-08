沖縄の大学生の中国に対するイメージとは？

中国を訪れた沖縄の大学生たちは、「中国人が日本人に対して親切にしてくれて、器の大きさ、度量の大きさを感じた」、「本場の中国料理を食べて、中国のグルメがもっと好きになった」、「古代から現代まで日本に大きな影響を及ぼし続けた中国という国が、どういう国なのかを一目見ておきたかった」と語った。

中国人民対外友好協会と中国日本友好協会の招待を受け、琉球大学と沖縄国際大学の学部生と大学院生などからなる沖縄青年代表団の22人が今年6月、福建省福州市を訪問し、先人たちの足跡に沿って、同市と琉球の500年以上にもなる友好交流史をたどった。

大学生たちは、「全ての心配事は杞憂だった。中国人はとても親切で、友好的だった。中国旅行はたくさん収穫があった。中国で見聞きしたことを、一人でも多くの日本の友人に伝えたい。そして、もう一度ここに来たい！」とした。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年12月8日