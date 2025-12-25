日本創価大学の訪中団が武漢の大学生と共演

日本の創価大学の創立者・池田大作氏と周恩来総理は、中日の平和友好事業に共に取り組む中で深い友情を築いた。1975年、池田氏の提案で、創価大学のキャンパス内に「周桜」と命名された桜が植えられた。同年、池田氏は湖北省武漢市を訪れ、長江のほとりで、中日の友好が長江の流れのように絶えることなく続くようにという願いを託した。そしてそれから50年が経った2025年、創価大学の教師や学生が再び武漢市を訪問し、華中師範大学や湖北大学の学生と交流を行った。歓送会では、中日の学生が歌「朋友」を合唱し、歌声で両国の友好が永遠に続くことを願う思いを伝えた。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年12月25日