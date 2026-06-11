韓国で飼育中のパンダ「華妮」がメスの赤ちゃんを出産

韓国のサムスンエバーランドで現地時間6月3日午前10時53分、同園で飼育されているジャイアントパンダ「華妮（フワーニー）」（愛称「愛宝（アイバオ）」）が、体重約170グラムのメスの赤ちゃんを出産した。現在、母子ともに健康状態は良好という。

これは、2016年にスタートした15年間に及ぶ中韓ジャイアントパンダ保護研究協力プロジェクトで、中韓両国の専門家による共同努力のもと、達成された偉業となる。「華妮」にとって、今回の出産は、2020年の「福宝（フーバオ）」および2023年の双子パンダ「睿宝（ルイバオ）」「輝宝（フイバオ）」の誕生に続いて3回目となる自然妊娠による出産となった。中国ジャイアントパンダ保護研究センターから海外に貸与されたパンダの出産は、年初来初めてとなった。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年6月11日