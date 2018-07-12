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「心に映る中国」訪中日本人観光写真コンテスト2017　受賞作品発表

昨年11月から始まった「心に映る中国」訪中日本人観光写真コンテスト2017は大詰めを迎え、審査グループによる選出、さらに中日の写真専門家5名による審査を経て、特等賞、一等賞、二等賞、三等賞と審査員奨励賞を含む合計5部門の受賞作品が選ばれた。発表された受賞作品は以下の通り。

草原の丘、一人立って　

作者：Taloon

賞品：1組2名様「中国文化体験の旅」＋8000元

雲南省西双版納　打ち水

作者：菱沼広樹　

賞品：1組2名様「中国文化体験の旅」＋6000元

冬景色

作者：菅原憲成　

賞品：1組2名様「中国文化体験の旅」＋4000元

噂の図書館

作者：小喬是不是美女 

賞品：1組2名様「中国文化体験の旅」＋2000元

作者：ナイトライド

賞品：1組2名様「中国文化体験の旅」＋2000元 

眠る都市

作者：shinoharay

賞品：Kindle　1台

 

二つの長城を含む北京と承徳の五大世界遺産を巡るほか、三輪車から胡同の風景を眺め、中国の茶文化体験、酒蔵や染物工房、凧工房を体験。

お泊りは北方の水郷と称される「古北水鎮」。

お食事には地元名物の北京ダックのほか、四川料理や北京料理、郷土料理、火鍋などをお楽しみいただけます。

詳細は下記のスケジュールをご参照ください。