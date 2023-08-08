近日，记者从海口海关获悉，2023年1月至7月，海口海关共监管海南离岛免税销售金额289.3亿元，免税购物人数419.9万人次，免税购物件数3403万件。

海南省の海口税関がこのほど明らかにしたところによると、2023年1-7月に同税関が監督管理を行った海南離島免税ショッピングの売上高は289億3000万元（1元は約19.7円）に達し、買い物客は延べ419万9000人、免税ショッピング件数は3403万件だったという。

据悉，今年以来，海南出台若干措施积极推动离岛免税消费市场加快恢复，通过发放2000万离岛免税消费券、举办第二届海南国际离岛免税购物节、赴省外开展离岛免税宣传推广等活动，持续巩固离岛免税消费市场向好态势。

今年に入ってから、同省はいくつかの措置を打ち出して、離島免税消費市場の加速的な回復を積極的に推進し、2000万元分の離島免税消費券の配布、第2回海南国際離島免税ショッピングデーの開催、省外での離島免税PRなどの活動を通じて、離島免税消費市場の好転の流れを持続的に固めてきた。