中国工程院院士、深圳大学深地科学与绿色能源研究院谢和平，7日前往国家天文台领取了100mg嫦娥五号月球样品，这也是深圳市高等院校、科研院所首次获批真实的月球样品。

中国工程院院士で、深圳大学地球深部科学・グリーンエネルギー研究院院長の謝和平氏が7日、国家天文台で月探査機「嫦娥5号」の月土壌サンプル100mgを受け取った。深圳市の大学・科学研究機関が真正の月サンプル取得を認可されたのは初めて。

据团队介绍，本次月壤申请主要开展考虑宇宙深空中真空电磁涨落环境下的月壤颗粒间传力传热机理研究。从探月工程角度，该研究有望建立颗粒相互作用理论预测模型，为月壤相关工程的设计提供理论基础；从行星科学角度，该研究可推广到真空中任意物质颗粒体系，为原行星盘生长等现象提供精确预测分析；从量子物理角度，该研究可为真空电磁涨落效应提供验证和预测分析，为物理力学发展提供新方向。

チームの説明によると、今回の月土壌申請は主に、深宇宙真空電磁変動環境下の月土壌粒子間の動力・熱伝達メカニズムの研究を考慮した。月探査事業の視点から見ると、同研究は粒子相互作用理論予測モデルを構築し、月土壌関連プロジェクトの設計に理論的基礎を提供する見込みだ。惑星科学の視点から見ると、同研究は真空中の任意の物質粒子体系まで広がり、原始惑星系円盤の成長などの現象に正確な予測・分析を提供できる。量子物理学の視点から見ると、同研究は真空電磁ゆらぎ効果に検証と予測・分析を提供し、物理力学の発展に新たな方向性を提供できる。

据悉，国家航天局针对本次嫦娥五号月球样品申请，经行业专家通讯评审、月球样品专家委员会评、探月与航天工程中心审核，来自16所科研机构与高校的60份申请获批。

国家航天局は今回の嫦娥5号月サンプルの申請に対して、業界専門家の評価・審査、月サンプル専門家委員会の評価、月探査・宇宙事業センターの審査を経て、16の科学研究機関及び大学からの60件の申請が認可された。