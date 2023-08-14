近日，一个有些奇特的摊位吸引了广大市民的目光，原来是安徽省合肥市公安局庐阳分局双岗派出所在步行街打造的反诈宣传摊位。

安徽省合肥市でこのほど、ある変わったナイトマーケットの屋台が多くの市民の注目を集めた。その屋台とは、同市の廬陽支局双崗派出所の警察官と補助警官が歩行者天国に設置した「詐欺防止屋台」だ。

现场，民警辅警们向前来打卡的群众推广各类反诈防骗知识。大家纷纷掏出手机与摊位合照，并发送到朋友圈，在炎热的夏夜，“沉浸式”反诈吸引了许多市民朋友驻足打卡。

警察官と補助警官は、この屋台を訪れた市民に対して、各種詐欺を予防する知識の普及を行った。市民はスマホを取り出して屋台を背景に記念写真を撮影し、ネット上の「朋友圏（モーメンツ）」でシェアした。暑い夏の夜、「没入型」詐欺防止普及活動に、大勢の市民が足を止めて興味を示していた。