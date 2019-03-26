イタリアが中国の文化財796点返還

3月23日，在中国国家主席习近平和意大利总理孔特共同见证下，中意双方代表交换关于796件套中国流失文物艺术品返还的证书。这是近20年来最大规模的中国文物艺术品返还，开创了中意两国文化遗产合作的新里程，更为国际合作开展流失文物追索返还树立了新的范例。

中国・イタリア両国代表は3月23日、中国の習近平国家主席とイタリアのジュゼッペ・コンテ首相が見守るなか、中国から流出した文化財・芸術品796点の返還に関する証書を取り交わした。これは、この20年間で規模が最も大きい中国文化財・芸術品の返還となり、中国・イタリア両国文化遺産協力の新たな道が開かれ、さらには、流出文化財の追跡・返還の国際協力にとっての新たなモデルが確立したともいえる。

据介绍，2007年，意大利文物宪兵在本国文物市场查获一批疑似非法流失的中国文物艺术品，随即启动国内司法审判程序。中国国家文物局得知相关信息后，立即对接意大利文化遗产主管部门，开展流失文物的追索返还工作。历经10余年漫长追索，2019年年初，意大利法院最终作出向中方返还796件套文物艺术品的判决。

イタリア文化遺産保護部隊は2007年、イタリア国内の文化財市場で中国から違法に持ち込まれたとみられる中国の文化財・芸術品を押収し、ただちに国内での司法審査手続きを開始した。中国国家文物局は、その情報を得ると、すぐさまイタリア文化遺産管理当局に連絡を取り、流失文化財の追跡・返還業務に着手した。10年間以上にわたる長期間の追跡を経て、イタリア裁判所は今年初め、中国から流出した796点の文化財・芸術品を中国側に返還する判決を下した。

国家文物局博物馆司社会文物处处长吴旻告诉记者，中方将立刻与意大利文物宪兵进行具体对接，启动文物回运的相关工作。这次“回家”的796件套文物时间跨度长达5000年，上至新石器时代，下至明清民国时期，器物种类多样，保存状况较为完好，总体价值很高，是中国历史各时期生产生活场景、精神生活面貌、文明发展进程的实物见证。

中国国家文物局博物館司社会文物処の呉旻・処長は、「中国側は直ちにイタリア文化遺産保護部隊と具体的な交渉を開始し、文化財返還に関する業務を始動した。今回『帰国』する文化財796点は、古いものは新石器時代から、最近のものは明・清・民国時代まで、その年代幅は5千年にも及んでいる。器物の種類も多種多様で、かなり完全な状態で保存されており、全体的価値は極めて高く、中国各時代の生産・生活のシーン、精神生活の様子、文明発展プロセスの証拠となるものばかりだ」と述べた。