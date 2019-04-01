1日コップ2杯の炭酸飲料で早死のリスクが最大63％アップ

美国哈佛大学近日发表了一项研究成果，根据这项研究，饮用过量的汽水和其他甜饮会使过早死于癌症、血管疾病或心脏的几率增加。

米ハーバード大学は先ごろ発表した研究成果によると、炭酸飲料やその他の甘い飲み物を過度に摂取すると、がん、血管疾患や心臓病で早死する可能性が高まるという。

研究发现，每天饮用两杯或多于两杯含糖量高的饮料的女性，与1个月饮一杯或少于一杯含糖量高的饮料的女性相比，前者比后者的早死风险高63%。而饮用同等份量高糖饮料的男性，前者比后者的早死几率高29%。

研究によると、糖分の高い飲み物を毎日2杯以上飲む女性は、1ヶ月に1杯以下しか飲まない女性よりも早死するリスクが63％高い。男性の場合は29％高めとなる。

研究人员还表示，不论男女，每天饮用加糖饮料者的早死风险会比不饮用此类饮品者高7%，死于心血管疾病的几率也会提高10%。

また研究者によると、男女を問わず砂糖が含まれる飲み物を毎日飲む人が早死するリスクは、飲まない人を7％上回る。心血管疾患で死亡する確率も10％上がる。

研究人员是通过分析1980年至2014年收集的数据得出这一结论的。超过10万名同意长期监测他们的健康的医务工作者参与了这项研究。

研究者は1980年から2014年の間に集められたデータに基づき、この結論を導き出した。健康状況の長期的なモニタリングに同意した医療従事者10万人以上がこの研究に関わった。

研究人员表示，苏打水可作为含糖饮料的替代品供人们饮用，但水才是最佳及最健康的饮料选择。

研究者は、炭酸水は砂糖が多く含まれる飲み物の代替品にできるが、最良かつ最も健康的な選択肢は水だとしている。