浙江大学、人工知能専攻を新設

记者从浙江大学了解到，作为我国首批获批新增人工智能本科专业的高校之一，浙大已完成培养方案的制定，将于今年招收人工智能专业学生。首次设立的人工智能本科专业，新在哪，学什么，怎么教？

浙江大学への取材によると、中国で第1陣のAI（人工知能）専攻の新設を認められた大学として、浙江大学は育成計画の作成を完了しており、今年中にAIを専攻する学生を募集することになった。初めて設立されたAI専攻は、どこに新しい点があるのだろうか。何を学び、どのように教えるのだろうか。

教育部公布的2018年度普通高等学校本科专业备案和审批结果显示，包括浙江大学在内，共有35所高校获批新增人工智能本科专业。

中国教育部（省）が発表した2018年度一般大学専攻登録・審査認可結果によると、浙江大学を含む35校がAI専攻の新設を認められた。

教育部人工智能科技创新专家组工作组组长、浙江大学人工智能研究所所长吴飞教授说，人工智能已成为新一轮产业变革的核心驱动力，此前人工智能人才的培养存在碎片化、空心化的问题，课程内容设计与人才需求有较大的距离，急需加大人才培养力度、夯实基础，这已经成为业内共识。

教育部AI科技革新専門家グループ作業チーム長、浙江大学人工知能研究所の所長を務める呉飛教授は「AIはすでに新たな産業革命における中心的な駆動力になっている。これまでAI人材の育成には分散化と空洞化の問題があり、カリキュラムの内容は人材の需要とかけ離れたものだった。直ちに人材育成を強化し基礎を固めるべきであることは、すでに業界内の共通認識になっている」と話した。

浙江大学表示，首批人工智能专业的学生将纳入浙大竺可桢学院进行教育，从课程体系、师资配比、科研训练、国际交流访学、产业界实践等对人才培养进行全方位的支持。

浙江大学によると、第1陣のAI専攻学生の教育は同校の竺可楨学院で行われる。授業、教員の配置、科学研究訓練、国際交流・訪問、産業界の実践などにより、人材育成を全面的にサポートする。

吴飞说，人工智能是典型的交叉学科，核心课程将深入学习以概率统计为基础的数学课程，以编程和系统为基础的计算机课程，以及以知识表达、问题求解和机器学习为基础的人工智能课程等三类内容。“比如概率、统计、优化方法、矩阵分解等内容以前都一起‘打包’在高等数学一门课中，现在这些人工智能涉及的数学核心内容都将独立开课。”

呉氏によると、AIは典型的な学際的な学科であり、確率統計を基礎とする数学のカリキュラム、ブログラミングとシステムを基礎とするコンピュータのカリキュラム、知識表現、問題解明と機械学習を基礎とするAIのカリキュラムという3つの内容がある。「確率、統計、最適化方法、因数分解などの内容はこれまで大学の数学の中でひとまとめにされていたが、これらのAI関連の数学の重要な内容を切り離し専門的に授業を行う。」

记者了解到，浙江大学计划结合自身优势开设人工智能特色课程，学生可在基础课和专业核心课程外，根据自身的兴趣选择性地学习智能决策与机器人、统计机器学习、智能感知与语言以及可视交互与设计四个方向的模块课程。

筆者の調べによると、浙江大学は自校の優位性と結びつけAIの特色ある授業を行う。学生は基礎及び専門的な授業を受けるほか、自分の好みに応じてスマート決定及びロボット、統計ロボット学習、スマート感知及び言語、視覚的インタラクション及び設計という4つのモジュール型カリキュラムを選択・学習できる。