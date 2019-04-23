北京の1万人あたり特許保有件数が112件に

日前，北京知识产权保护状况新闻发布会召开。记者了解到，2018年北京市知识产权创造数量和质量走在全国前列，全市专利申请量211212件，值得一提的是，其中7项发明专利获第二十届中国专利金奖，占获奖总数的23.3%。

北京市の知的財産権保護状況に関する記者発表会がこのほど開かれた。取材を通じて、北京市の知財権創出の数と質が昨年、中国全土のトップレベルに達し、市全体の特許出願件数は21万1212件にのぼったことが明らかになった。また、そのうち7件の発明特許が第20回中国特許金賞を受賞し、受賞数全体の23.3％を占めたことは注目に値するだろう。

北京市知识产权局副局长、新闻发言人潘新胜介绍，在世界知识产权组织2018年《全球创新指数报告》“领先科技集群”调查中，北京排名第5位，已成为全球创新活力和创新能力较强的区域。

北京市知財局副局長を務める潘新勝報道官は、世界知的所有権機関（WIPO）の「グローバル・イノベーション・インデックス2018」の「イノベーションクラスター」に関する調査で、北京市が5位につけ、すでに世界の革新の活力及び能力が高い地域になったと紹介した。

据统计，2018年全市专利申请量211212件，其中发明专利申请量117664件；专利授权量123496件，其中发明专利授权量46978件。更值得一提的是，7项发明专利获第二十届中国专利金奖，占获奖总数的23.3%，居全国首位。

統計によると、昨年の市全体の特許出願件数は21万1212件で、うち発明特許が11万7664件。特許取得件数は12万3496件で、うち発明特許が4万6978件。さらにそのうち7件の発明特許が第20回中国特許金賞を受賞し、受賞数全体の23.3％を占め全国一になったことは注目に値する。

此外，万人发明专利拥有量112件，是全国平均水平的近10倍。有效注册商标150.05万件，作品自愿登记数量919543件，软件著作权登记量163215件；植物新品种申请量488件，授权量397件。全市共有平谷大桃、大兴西瓜、燕山板栗等地理标志保护产品13个。

この他、1万人あたり特許保有件数は112件で、中国全土平均水準の10倍近くにのぼる。有効登録商標は150万500件、作品自己登録件数は91万9543件、ソフト著作権登録件数は16万3215件。植物新品種申請件数は488件、取得件数は397件。市全体で平谷大桃、大興スイカ、燕山栗など地理的表示保護製品が13種に達した。