记者从国家知识产权局获悉，科专笑飞人工智能机器翻译日汉产品26日发布，将为专利行业内审查员、代理师、翻译员等提供语言翻译支持，缩短审查周期、提高工作效率。

中国国家知的財産権局が明らかにしたところによると、科専笑飛AI（人工知能）自動翻訳日中製品が26日に発表された。特許業界内の審査員、エージェント、訳者などに翻訳のサポートを提供することにより、審査期間を短縮し作業効率を高める。

知识产权出版社有限责任公司董事长诸敏刚表示，专利文献记载了90%以上的科技创造成果，各国专利文献语言种类繁多，给阅读带来巨大困难，研发、推广机器翻译引擎意义巨大。

知的財産権局出版社有限責任公司の諸敏剛会長によると、特許文献には9割以上の科学技術創造の成果が記載されているが、各国の特許文書は言語の種類が多く、読むのが難しい。そのため、自動翻訳エンジンの研究開発と普及には大きな意義がある。

据介绍，科专笑飞机器翻译引擎由知识产权出版社自主研发，采用先进的人工智能NLP算法和计算模型，对专利文献特定性语言现象和句式规范进行针对性处理和优化，构建机器翻译大脑，可大幅节约人员成本和时间成本，提高翻译精准度和翻译效率，日汉准确率接近95%。后续还将发布英汉、德汉产品。

科専笑飛自動翻訳エンジンは知的財産権局出版社が独自開発したものだ。先進的なAIのNLPアルゴリズムと計算モデルを採用し、特許文献の特定の言語現象とフレーズを処理・最適化し、ロボット翻訳ブレーンを構築する。人的資源と時間を大幅に節約し、翻訳の精度と効率を高めることができる。日中の翻訳精度は95％に迫り、今後さらに英中、独中などの製品をリリースする。