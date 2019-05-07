中国のネットユーザー数、8億2900万人に

国家网信办6日在第二届数字中国建设峰会上发布的《数字中国建设发展报告（2018年）》显示，2018年数字中国建设成效明显，北京、广东、江苏、上海等地位居信息化发展评价指数前列。

中国国家インターネット情報弁公室が6日、第2回デジタル中国構築サミットで発表した「デジタル中国構築発展報告（2018年）」によると、デジタル中国の構築は昨年、大きな成果を上げた。北京市、広東省、江蘇省、上海市などが情報化発展評価指数で上位につけた。

在信息基础设施建设方面，2018年我国宽带网络全面提速，70.3%以上的固定互联网宽带接入速率达100M以上，IPv6地址数量比2017年增长近一倍。在此支持下，截至2018年底，我国网民规模达8.29亿，互联网普及率达59.6%。

情報インフラ建設において、中国のブロードバンドネットワークは昨年、全面的に速度が向上した。固定ブロードバンドの通信速度が100Mbps以上は70.3％で、IPv6のアドレス数は前年の2倍近くに増加した。これに支えられ、昨年末現在の中国のネットユーザー数は8億2900万人に達し、インターネット普及率が59.6％にのぼった。

在信息技术创新能力建设方面，截至2018年底，全国科技型企业贷款余额3.53万亿元，我国创新指数全球排名从2017年的22名上升至17名。

情報技術革新能力の構築において、昨年末現在の全国のテック企業貸付残高は3兆5300億元（1元は約16.4円）で、中国の革新指数のグローバルランキングは2017年の22位から17位に浮上した。

在数字资源体系建设方面，去年，我国国家人口、企业法人、自然资源等基础数据库建成，71个部门、32个地方全面接入国家电子政务外网和国家数据共享交换平台，数据共享交换总量累计超过394亿条次。

デジタル資源体系の構築において、中国は昨年、国家人口、企業法人、自然資源などの基礎データバンクを完成した。71の機関と32の地方が国家電子政務外部ネットワーク及び国家データ共有交換プラットフォームと全面的に接続した。データ共有交換総量は累計延べ394億回以上に達した。

目前数字中国建设仍存在创新能力不够强、产业生态不够完善、数字动力释放不够充分、区域发展不平衡等问题。下一步，要通过加强基础科学研究和应用基础研究投入等方式，进一步推进数字中国建设。

デジタル中国の構築は現在、革新能力が不足し、産業生態が整わず、デジタル原動力の発揮が不十分で、地域発展の不均衡といった問題を抱えている。今後は基礎科学研究と応用基礎研究への資金投入を拡大するなどし、デジタル中国の構築をさらに推進する必要がある。