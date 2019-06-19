楽しく食事しないと太りやすい？

美国俄亥俄州立大学一项研究显示，经常在吃饭时不开心、有负面情绪的人，更易发胖。

米国のオハイオ州立大学のある研究結果によると、食事中にマイナスの感情を持っている人は肥満になりやすい可能性が高いことがわかった。

研究人员招募了42对年龄介于24～61岁之间志愿者。在为期两天的研究中，研究者要求参与者在就餐时，谈论金钱、亲戚关系等最有可能产生冲突的话题，并在房间中设置了录像设备。在就餐后的7个小时里，研究者每小时对参与者测量一次能量消耗（即燃烧的热量），每次为时20分钟。同时，对其饭后的血液样本的血糖、胰岛素、甘油三酯含量进行了分析。结果显示，在饭后第一次测量时，有负面情绪的参与者平均每小时燃烧热量比其他人少了31卡，并且其血液中的胰岛素水平比其他参与者平均高出了12%，而胰岛素有助于脂肪的存储导致体重增加。

研究スタッフは、年齢が24歳から61歳までの42組の調査ボランティアを募集した。2日間にわたった調査において、研究スタッフは部屋の中に録画装置を据え付け、調査に参加したボランティアに対し、食事をする間に金銭や親戚関係など対立しやすいトピックについて話すことを求めた。食事後7時間にわたり、研究スタッフはこれらのボランティアのエネルギー消費量（即ちカロリーの燃焼量）を1時間に1回、約20分間測定したほか、食事後の血液サンプル中の血糖やインスリン、中性脂肪の含有量も分析した。その結果によると、食事後の第1回測定で、食事中マイナスの感情を持っていたボランティアが1時間で消費したカロリーの量は他のボランティアより31カロリー少なく、血液中のインスリンも平均12％高かった。インスリンは脂肪の蓄積に有利であるため、体重の増加につながりやすい。

该研究首席研究员简·吉科尔特·格拉泽教授指出，如果每天燃烧的热量减少100卡，这样日积月累，一年内就会令其体重增加近10斤。因此吃饭时保持好心情更有益健康。

同研究の首席研究員のジャニス・キーコルト・グレイサー教授は、1日で消費されるカロリーの量が100カロリー減ると、1年間で体重が約10キロ増えると指摘した。したがって、食事をする時にプラスの感情を持っていたほうが健康にいいということになる。