中国の特許代理人、研究者1万人あたり42人のみ

在22－23日举行的第三届“中国专利检索技能大赛”上，首都知识产权服务业协会秘书长高永懿表示，我国每万名研发人员仅有42名专利代理师提供服务，专利代理师密度是美国和日本的1/3，甚至还低于俄罗斯，工作强度远高于国外，代理师市场缺口比较大。

22、23日に開かれた第3回「中国特許検索技能コンクール」において、首都知的財産権サービス業協会の高永懿事務局長は「中国の研究開発者は1万人あたり、サービスを提供している特許代理人は42人しかいない。代理人の密度は米国と日本の3分の1で、ロシアを下回るほどだ。仕事量は海外よりはるかに多く、代理人が大きく不足している」と述べた。

另一方面，从专利质量上说，专利代理行业水平仍然参差不齐。一般在写出一个好的专利前，代理师应该先做专利检索，才能写出法律权利稳定的文件，但目前一部分专利代理机构并没有这么去做，导致某些专利文件质量低下。

その一方で特許の品質を見ると、特許代理業界の水準には依然としてばらつきがある。代理人は通常、事前に特許検索を行うことで法的権利が安定している文書を作成するが、一部の特許代理機関は現在これを行っておらず、一部の特許文書の質が低下している。

“全国有2300多家专利代理机构，其中北京为600多家，但专门从事专利信息分析和利用的机构却不多，可能就几十家左右。此外，目前商业化的知识产权数据库开发滞后、有效利用海量专利信息为特定企业寻找有效信息的专利人才缺乏。”高永懿同时提到，为专利检索实务人才提供展示技能、分享经验、交流学习的平台较为缺乏。

高氏は「全国には2300以上の特許代理機関があり、うち北京が600機関以上となっているが、特許情報の分析・利用に特化した機関は少なく、数十機関しかないだろう。また商業化された知財権データバンクの開発が遅れており、大量の特許情報を効果的に利用し特定の企業に向け効果的な情報を見つける特許人材が不足している。特許検索の実務的人材が技能を示し、経験を共有し、交流と学習できる場が不足している」と指摘した。

事实上，专利检索的重要性日渐凸显。路浩知识产权集团企划总监董新蕊举例说，某人工智能企业要求预测现有专利技术未来发展趋势，为科研项目立项、研发投向和知识产权布局提出建议。集团通过专利检索，帮助委托方快速了解技术背景和技术前沿，找到下一步可集中突破的科研点，避免了低水平的重复工作及时间、资金的浪费。

特許検索の重要性が日増しに顕著になっている。路浩知的財産権集団の董新蕊企画ディレクターは、「あるAI（人工知能）企業は既存の特許技術の未来の発展傾向を予測し、科学研究プロジェクトの立案、研究開発の方向性、知財権展開について提案を行うよう求めている。当社は特許検索を通じ、依頼人に技術的背景と技術の最先端を速やかに知ってもらい、次の集中開発が可能な科学研究ポイントを探し出し、低水準の重複労働及び時間と資金の浪費を回避した」と話した。