良渚古城遺跡が世界遺産登録決定 中国は世界遺産総数世界一に

当地时间7月6日，在阿塞拜疆首都巴库举行的联合国教科文组织第四十三届世界遗产委员会会议通过决议，将良渚古城遗址列入《世界遗产名录》。 至此，我国世界遗产总数达到55处，居世界第一。

アゼルバイジャンの首都バクーで行われていた国連教育科学文化機関（ユネスコ）第43回世界遺産委員会会議は現地時間7月6日、良渚古城遺跡の「世界遺産リスト」登録を採択した。これにより中国の世界遺産総数は55件となり、世界一となった。

世界遗产委员会认为，良渚古城遗址为中国以及该地区在新石器晚期到青铜时代早期的文化认同、社会政治组织以及社会文化的发展提供了无可替代的证据，同时揭示了从小规模新石器时代社会向具有等级制度、礼仪制度和玉器制作工艺的大型综合政治单元的过渡，代表了中国在5000多年前伟大史前稻作文明的成就，是杰出的早期城市文明代表。

世界遺産委員会は、「良渚古城遺跡は中国および同地域の新石器後期から青銅器時代早期の文化認定、社会政治組織および社会文化の発展に対し他に代わるもののない証拠を提供している。同時に小規模の新石器時代社会から等級制度や礼制、玉器製作技術を持つ規模の大きい総合的な政治ユニットへの移行を明らかに示し、中国の5000年以上前の偉大な先史稲作文明の成果を代表しており、傑出した早期都市文明を代表している」と指摘した。

良渚古城遗址位于浙江省杭州市，地处中国东南沿海长江流域天目山东麓河网纵横的平原地带。世界遗产申报范围包括14.3平方公里的遗产区和99.8平方公里的缓冲区，其中遗产区由瑶山片区、城址片区、谷口高坝片区和平原低坝—山前长堤片区四部分组成；遗产构成要素包括公元前3300年—公元前2300年的城址，功能复杂的外围水利工程和分等级同时期的墓地（含祭坛）等，同时一系列以象征其信仰体系的玉器为代表的出土文物也为其内涵及价值提供了有力佐证。

良渚古城遺跡は浙江省杭州市に位置し、中国東南沿海部長江流域天目山東山麓の河川が縦横に流れる平原地帯にある。世界遺産登録申請範囲には14.3平方キロの遺産エリアと99.8平方キロの緩衝エリアが含まれ、そのうち遺産エリアは瑶山区域、都市遺跡区域、谷口高壩区域、平原低壩・山前長堤区域の四つの部分から構成される。また遺産構成要素には紀元前3300-2300年の都市遺跡、機能が複雑な外周水利工事、等級の異なる同時期の墓地（祭壇を含む）などが含まれ、同時に信仰体系を象徴する玉器に代表される一連の出土文化財も、遺跡の内容と価値にとっての有力な証拠となっている。

作为积极探索文化遗产传承利用的重要尝试，良渚古城遗址公园即将有限开放。据杭州良渚遗址管理区管理委员会介绍，良渚古城遗址公园网上预约系统7月7日上午9时上线，访客可以实名预约1天至7天内的参观，每日限流3000人。

文化遺産の継承と利用を積極的に探る重要な試みとして、良渚古城遺跡公園は入場人数を制限して開放される。杭州良渚遺跡管理区管理委員会によると、良渚古城遺跡公園のオンライン予約システムは7月7日午前9時から受付を開始し、実名で1-7日前から入場予約が可能で、入場人数は1日3000人限定となる。