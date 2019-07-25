住宅購入者が若年化　9大都市で女性が男性よりも若いうちに購入

买房和租房是当今都市人群生活的重要组成部分，占用了大量资金，影响着幸福指数。近期，贝壳找房通过交易数据，重点观测了北京、上海、广州、深圳、南京、苏州、杭州、天津、厦门、重庆、成都、西安、长沙、武汉、郑州等15个城市，发布《2019上半年城市居住报告》。

家を買うこと、借りることは、現代の都市生活における重要な構成要素だ。非常にお金がかかることであり、幸福度指数に影響する。不動産情報プラットフォームの貝殻找房はこのほど、取引データを利用して、北京、上海、広州、深セン、南京、蘇州、杭州、天津、厦門（アモイ）、重慶、成都、西安、長沙、武漢、鄭州の15都市を重点的にモニタリングし、「2019年上半期都市居住報告」を発表した。

二手房方面，2019年上半年，均价排名TOP5分别为北京、深圳、上海、厦门及杭州，对应均价分别为59627、53641、46054、35999、30427（单位：元每平方米）。值得注意的是，厦门二手房交易均价已经超过一线城市广州和准一线城市杭州。15城中，长沙二手房交易价格最低，相较于周边城市，长沙“低房价”成为其吸引人才的主要优势之一。

中古住宅の状況をみると、2019年上半期の平均価格上位5都市は北京（1平方メートルあたり5万9627元＜1元は約15.7円＞）、深セン（同5万3641元）、上海（同4万6054元）、厦門（同3万5999元）、杭州（同3万427元）だった。注目すべきは、厦門の中古物件の平均取引価格が一線都市の広州と準一線都市の杭州を上回ったことだ。15都市のうち、長沙の平均価格が最も低く、周辺都市と比較した時の「住まいのコストの低さ」が、人材を誘致する上での長沙の主な優位性となっている。

在《报告》重点观测的15个城市中，一个突出现象是购房者趋于年轻化。

15都市にみられる突出した現象は、住宅購入者の若年化だ。

其中，长沙购房者最年轻，平均为28.9岁，而重庆购房者的年龄降幅最大，较2018年上半年足足提前了两年，达到31.5岁。今年上半年，北京、深圳购房者平均年龄较高，分别为34.1岁和31.6岁，但同期对比看，购房者平均年龄在降低，去年同期，北京和深圳的购房者平均年龄分别为34.5岁和32岁。

中でも長沙の購入者が最も若く、平均年齢は28.9歳だ。重慶は平均年齢の低下幅が最も大きく、18年上半期に比べて2歳も低下して31.5歳になった。今年上半期に平均年齢が高かったのは北京の34.1歳と深センの31.6歳だったが、いずれも前年同期より低下した。前年同期は北京34.5歳、深セン32歳だった。

此外，由于女性在经济和思想上越来越独立，其在买房这件事上也越来越主动。《报告》显示，重庆、郑州、深圳、天津、北京、厦门、广州、南京、杭州9个城市中，女性购房者占比较2018年上半年均呈现出上涨趋势，其中，重庆女性购房占比48.6%，近乎与男性各占半壁江山。在深圳、杭州、长沙等9个城市中，女性平均购房年龄均小于男性，其中长沙差距最大，相差1.4岁。

また女性は経済面でも考え方という点でもますます独立するようになり、住宅購入でもますます主体的になっている。同報告によれば、重慶、鄭州、深セン、天津、北京、厦門、広州、南京、杭州の9都市では、18年上半期に女性購入者の割合が上昇し、中でも重慶は48.6％に達して、男女比がほぼ半々になった。深セン、杭州、長沙など9都市では女性購入者の平均年齢が男性よりも若く、中でも長沙は開きが最も大きく女性が1.4歳若かった。