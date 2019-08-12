52階で239m！　魔都上海の最高層書店がオープン

2019年8月12日下午，海拔239m的“魔都最高书店”朵云书院上海旗舰店将迎来开幕首秀。2200平方米的超大市内山水·秘境，层高无限延伸的南北望角通透露台、饱览黄浦江两岸风景、高度风格化的阅读区、新颖别致的文创产品……

2019年8月12日午後、海抜239メートルという「魔都上海で最も高い場所にある書店」の朶雲書院・上海フラッグシップ店がついにオープンした。面積2200平方メートルになる上海市内の超大型の「秘境」のような空間で、空高く無限の広がりをみせる南北を望むテラス、黄浦江両岸の景色が望め、雰囲気のある閲覧コーナー、目新しい文化・クリエイティブ製品などを楽しめる。

朵云书院上海中心旗舰店位于“中国第一高楼”上海中心大厦52楼，是世界上最高的书店之一。记者从上海中心52层向窗外眺望，是真的可以看到云层的。

同書店は「中国一高いビル」の上海センタービルの52階にあり、世界で最も高い場所にある書店だ。52階から外を眺めると、本当に雲の層を目にすることができる。

书店入口的书架设计曲径通幽，走入连绵的书洞中，是一种抽象的体验，彷佛在200米的高空游览书的园林。

同書店のエントランス部分は幽遠な世界の小道を歩くように本棚が配置され、どこまでも続く本の洞窟の中を進むと、不思議な感じを体験できる。地上200メートルの空の上で本の庭園に迷い込んだような感じがする。

书店的整体设计由建筑师俞挺设计完成，以“山水·秘境”为设计理念。

書店の総合設計は建築家の兪挺氏が担当し、設計のテーマは「山水・秘境」。