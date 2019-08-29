中日社会保障協定が9月1日に発効

据人社部消息，《中华人民共和国政府和日本国政府社会保障协定》将于2019年9月1日生效。根据协定，日本免除中国在日本企业的派遣员工以及船员、空乘人员、外交领事机构人员和公务员缴纳厚生年金和国民年金的义务，中国将免除日本述在华人员缴纳职工基本养老保险的义务。此外，与中方人员在日本共同生活的配偶和子女，在一定条件下也可申请免除在日期间的社保缴费。

中国人力資源・社会保障部（人社部）は、「中華人民共和国政府と日本国政府との間の社会保障に関する協定」（中日社会保障協定）が2019年9月1日に発効することを明らかにした。同協定によると、日本政府は、日本に派遣された中国人の企業駐在員、船員、客室乗務員、外交・領事機関職員、公務員の厚生年金および国民年金の納付義務を免除し、中国政府は、同様に中国に派遣された日本人労働者の被用者基本老齢保険（中国語名：職工基本養老保険）の納付義務を免除する。このほか、日本国内で同居する中国人の配偶者および子女には、一定の条件を満たせば、日本在住期間中の社会保険料の納付免除を申請することができる。

据悉，中日社保协定于2018年5月9日在日本东京签署。人社部国际合作司和社会保险事业管理中心负责人表示，中日社保协定生效后能够有效维护两国在对方国家就业人员的社会保障权益，减轻双方企业和人员的社保缴费负担，进一步促进两国经贸关系，便利人员往来。

中日社会保障協定は、2018年5月9日に東京で締結された。中国人社部国際協力司および社会保険事業管理センターの担当者は、「中日社会保障協定が発効すると、相手国で働く両国の駐在員などの社会保障権益が効果的に保護され、両国の企業および従業員の社会保険料納付負担が軽減され、両国の経済貿易関係がいっそう促進され、両国人員の往来にさらなる便宜がもたらされる」としている。

已在中国国内按规定参加职工基本养老保险，并按时足额缴纳保险费的人员，可以访问“国家社会保险公共服务平台”（http：//si.12333.gov.cn），首先实名注册，登录后选择“境外免缴申请”服务，在线填写本人详细申请信息，申请免除在日本缴纳相应社保费用。

中国国内で規定に基づき被用者基本老齢保険に加入し、規定額を期日までに収めている日本人従業員は、「国家社会保険公共サービスプラットフォーム」（http：//si.12333.gov.cn）にアクセスし、まず実名登録を行ったあと、「海外免除申請」サービスを選び、本人の詳しい申請情報をオンラインで入力すれば、日本で相当額の社会保険料の納付免除を申請できる。