若者の旅行で大都市が人気　重慶の洪崖洞などが人気スポットに

字节跳动算数中心近日发布《抖音青年暑期出行报告》，报告显示，相比山河大海，一线城市更受年轻人青睐，上海、深圳、广州等成为众多年轻人偏爱的热门旅游目的地，重庆、成都也跻身十大旅游出行目的地。

字節跳動算数センターがこのほど発表した「Tik Tok青年夏休み旅行報告」によると、若者の間では、旅行先として人気があるのは山や海などよりも一線都市で、上海、深セン、広州などは非常に人気が高い。また重慶や成都なども10大旅行目的地に名前が挙がっている。

在打卡商圈分布方面，重庆成为当之无愧的网红之都，排名前五的热门商圈中，重庆包揽三席，其中洪崖洞成为今年暑期最受年轻人欢迎的城市商圈。北京的三里屯位于热门商圈排行第二位，北京国贸商圈也入选了热门商圈前十。此外，上海陆家嘴、广州珠江新城、武汉光谷、南京新街口等也上榜前十。

商業圏の人気スポットの分布をみてみると、重慶がその名に恥じないネットの人気都市で、上位5位の商業圏のうち3つが重慶にある。そのうちの1つ洪崖洞は、今年の夏休みに若者の間で最も人気のある都市商業圏になった。北京の三里屯は2位、北京国貿商圏も10位いり。また、上海の陸家嘴、広州の珠江新城、武漢の光谷、南京の新街口も上位10位以内に入った。

除了拍照赏景，觅食探店成为年轻人最爱的休闲旅行方式。另一个感受城市文化的方式是居住民宿。数据显示，相比去年，今年选择民宿的青年旅行者人数增长45.5%。融合了当地文化的民宿，如北京的胡同民宿、山西的土窑民宿等，吸引了大量青年预订。

人気スポットで風景を写真に撮ったり、おいしいレストランを探したりするのが、若い人の最も好むレジャー旅行のスタイルだ。また都市文化を感じるスタイルとして民泊がある。データによると、今年は昨年よりも民泊を選ぶ若い旅行者が45.5％増加した。その土地の文化を伝える民泊、たとえば北京の胡同（伝統的な民家が建ち並ぶ細い路地）の民泊、山西の洞窟式住居の民泊などには、若者からたくさんの予約があるという。