歯の欠損、修復液2滴でエナメル質を形成

自恒牙长成的第一天起，人体牙釉质就在缓慢地消耗着，细菌酵解食物中的糖类物质释放出酸以及酸性饮料都会加速它的消耗。一旦牙釉质的防线被突破，整颗牙就像失去了保护伞。

永久歯が生えたその日から、人体のエナメル質はゆっくりと消耗されていく。発酵食品に含まれる糖類物質が放出する酸及び酸性飲料は、その消耗を加速させる。エナメル質の防衛線が突破されれば、歯全体が保護を失ってしまう。

不久前，浙江大学化学系唐睿康教授团队发明一种仿生修补液，在牙釉质的缺损处滴上两滴，48小时内能在缺损表面“长”出2.5微米晶体修复层，其成分、微观结构和力学性能与天然牙釉质几乎一致，并与原有组织无缝连结，浑然一体。相关论文日前发表于《科学进展》杂志。

浙江大学化学学部の唐睿康教授が率いるチームはこのほど、一種の生体工学を用いた修復液を発明した。エナメル質が欠けている箇所に2滴垂らすことで、48時間内にその表面に2.5ミクロンの結晶修復層ができる。その成分やミクロ構造、力学的性能は天然のエナメル質とほぼ一致し、既存の組織と隙間なく結びつき渾然一体となる。関連論文はこのほど「Science Advances」に掲載された。

研究团队成员将富含磷酸钙团簇的溶液，用滴管滴在人工龋齿表面，随后将其放入到一个模拟口腔唾液环境的溶液中，然后等待。接下来的48小时里，虽然肉眼看不出任何变化，但事实上，牙齿表面已经发生了“翻天覆地”的变化——牙釉质长出来了。

研究チームのメンバーはリン酸カルシウムクラスターを豊富に含む溶液を、チューブを使い人工虫歯の表面に垂らした。その後これを口内の唾液の環境に近い溶液内に入れ、その様子を観察した。その後48時間内に、歯の表面には肉眼では見えない大きな変化が生じていた。エナメル質が形成されたのだ。

“龋齿的表面首先形成了一个仿生矿化前沿。”唐睿康说，这个仿生矿化前沿能完全的结合在需要修补的牙釉质界面上，同时能引导接下来晶体的实现外沿生长，让羟基磷灰石长出类似于釉柱结构的晶体，并朝特定的方向有序排列。

唐氏は「虫歯の表面にはまず、生体工学のミネラル化の基礎が形成された。これは修復が必要なエナメル質の表面に完全に結合すると同時に、その後の結晶の外向きの成長を促す。ハイドロキシアパタイトにエナメル柱構造に似た結晶を作らせ、特定方向に秩序正しく並べさせる」と述べた。

实验测量显示，48小时后，牙釉质“长”高了2—3微米。“也就是说，牙齿上长出了一种连续的材料，一个与原组织一模一样、完全结合的生物结构。” 论文第一作者、浙大化学系邵长鹆博士介绍说。

実験・測量によると、エナメル質の厚さは48時間後に2−3ミクロン増えた。論文の筆頭著者である浙江大学化学学部の邵長鵒博士は「つまり歯に連続的な材料が形成されたということだ。これは従来の組織と瓜二つの、完全に結合する生物構造だ」と説明した。

研究团队还进一步测试了修复材料的力学性能，实验人员用纳米压痕技术测试牙釉质修复层的力学强度。结果显示，长出来的人工牙釉质，其硬度和弹性模量与天然牙釉质的数值几乎相同。

研究チームはさらに、修復材料の力学的性能を調べた。実験者はナノ圧痕技術によりエナメル質修復層の力学的強度を調べた。それによると、その硬度・弾性係数は天然のエナメル質の数値とほぼ一致した。