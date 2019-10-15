組立型コンクリート3Dプリンティング趙州橋、河北工業大学で落成

10月13日下午，装配式混凝土3D打印赵州桥落成典礼在河北工业大学北辰校区举行。现场看到，3D打印的赵州桥矗立在河北工业大学北辰校区东北方向的景观河上，呈灰白色，不时有学生拾级而上、在桥上来往通行。

組立型コンクリート3Dプリンティング趙州橋落成式が13日午後、河北工業大学北辰キャンパスで開催された。3Dプリンティングされた灰色の趙州橋が、同キャンパス北東部の人工川にかけられた。学生が石段をのぼり、橋を行き来する姿が見られた。

“这是我们团队按照赵州桥1：2缩尺打印后现场装配式组装的桥，跨度18.04米、桥梁总长28.1米，是目前世界最长跨度装配式混凝土3D打印赵州桥，也是世界上单跨最长的混凝土3D打印桥梁。” 河北工业大学副校长兼土木与交通学院院长马国伟教授表示，研究团队借鉴已建成3D打印建筑的建造经验，采用模块化打印技术并对节点装配形式进行优化设计，在现场直接进行装配式建造。混凝土3D打印是将水泥基复合材料逐层堆叠的无模快速建造过程，相比传统的施工建造，可以节省100%的模板与支撑，37%的建筑材料和64%的人工。适合建造异型的、定制化的结构构件，不因结构的几何复杂程度而增加成本。

「これは当チームが趙州橋を2分の1スケールでプリンティングし、現場で組み立てて作った橋だ。径間は18.04メートル、橋の全長は28.1メートルだ。現在径間が世界最長の組立型コンクリート3Dプリンティング趙州橋であり、単一径間が世界最長のコンクリート3Dプリンティング橋でもある」。河北工業大学副学長兼交通学院院長の馬国偉教授によると、研究チームは建築物3Dプリンティングの経験を利用し、モジュール化プリンティング技術を採用し組立方法の最適化を行い、現場で直接組立型建造を行った。コンクリート3Dプリンティングはコンクリート複合材料の層を重ねる、型枠を使用しないスピーディな建造プロセスだ。従来の施工・建造と比べると、型枠と支えをまったく使用せず、建築材料を37％、人手を64％削減できる。形の変わったカスタマイズ型の構造部材の建造に適している。構造の複雑性によりコストが拡大することはない。