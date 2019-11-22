「人材不足職種ランキング」初めて発表　販売員など

据人力资源和社会保障部消息，中国就业培训技术指导中心近日发布《2019年第三季度全国招聘求职100个短缺职业排行》。这是全国层面上首次汇总发布人力资源市场招聘求职短缺职业排行。位于排行前列的短缺职业是：营销员、收银员、餐厅服务员、保安员、保洁员、商品营业员、家政服务员等。

人的資源・社会保障部（省）によると、中国職業訓練技術指導センターがこのほど、「2019年第3四半期全国求人求職人材不足100職種ランキング」を発表した。全国規模で人的資源市場の求人・求職活動の中で人材が不足する100の職種をランキング形式でまとめ、初めて発表したものだ。上位に並んだ職種には、販売員、レジ担当者、レストランのサービス担当者、警備員、清掃員、商品の営業担当者、家事代行サービススタッフなどがあった。

中国就业培训技术指导中心负责人表示，定期收集发布人力资源市场短缺职业（工种）目录，以短缺目录为基础开展职业技能培训工作，是提升职业技能培训工作针对性、实效性的基础性工作，同时也是引导劳动者和用人单位求职招聘、参加职业技能培训的一个方向性指引。

同センターの責任者は、「人的資源市場で不足する職種の情報を定期的に収集してリストを発表し、これを基礎として職業技能訓練の業務を展開することは、職業技能訓練業務の正確性と実効性を高めるための基礎的な作業であると同時に、労働者と雇用単位の求人・求職活動を誘導し、職業技能訓練への参加を促す際の指導の方向性にもなる」との見方を示した。