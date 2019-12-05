睡眠時間が長すぎる人、痴呆症になりやすい？

网上出现的“睡太多的人痴呆风险增加”“睡太多容易老年痴呆”等报道，内容来源于《阿尔茨海默症和痴呆》杂志。该研究通过认知能力、学习能力、大脑机能（包括记忆力、精神状况、语言能力）等一系列测试，发现每天睡眠超过9小时的参试者，大脑记忆力和学习能力都出现显著下降。

ネット上で流れている、「睡眠時間が長すぎる人は痴呆症のリスクが増加」「眠りすぎると痴呆症になりやすい」という情報は「アルツハイマー病と痴呆症」という雑誌をソースとしている。同研究で行われた認知能力、学習能力、脳機能（記憶力、精神状況、言語能力を含む）など一連のテストによると、毎日の睡眠時間が9時間を超える被験者の脳の記憶力と学習能力に大きな低下が見られたという。

然而，这些现象背后的原因，作者也说不清楚，并且强调这是一个观察性的研究，不可能得出因果性的结论，更没法推断出机理来。比如很难判断这些大脑功能下降的参试者是因为大脑功能下降而导致睡眠变长，还是因为睡得太多导致了大脑功能下降。网上夸大了该研究的适用范围，错误关联因果，给公众造成误导。

だが、これら現象の原因については、論文の作者もはっきり分からない上、観察的な研究だと強調している。これでは、因果関係のある結論を導き出すことができず、そのメカニズムも判断できない。例えばこれらの脳機能が低下した被験者が、脳機能の低下により睡眠時間が長くなったのか、それとも睡眠時間が長いせいで脳機能が低下したのかについては判断しにくい。ネット上では同研究の適用範囲が拡大され、間違った因果関係が形成され、人々をミスリードしている。

保证充足和有规律的睡眠是非常重要的。“睡多少小时最合适”没有标准答案，白天不觉得疲倦，精力充沛，就是最佳的睡眠。

十分かつ規則正しい睡眠時間の確保は非常に重要だ。最良の睡眠時間に関する標準的な答えはないが、日中に疲れを感じず元気一杯であれば、それが最良の睡眠だ。