中国人の意識調査「婚姻満足度が高いのは男性、精神的に健康なのは女性」

26日，中国社科院社会心理学研究中心发布《社会心态蓝皮书》，调查显示，一线城市男性在住房、收入、赡养老人、子女教育、就业压力上显著高于其他地区，个人月收入7000元及以下的在一线城市将承受较大压力。此外，收入和就业是影响幸福感的两个最重要的压力。报告称，应重点关注一线城市个体，尤其是男性的压力，收入、婚恋、就业、物价等是应特别注意排解的压力源。

中国社会科学院社会心理学研究センターは26日、「社会心理状態青書」を発表した。この調査結果によると、一線都市に住む男性は住居や収入、高齢の両親の扶養、子女の教育、就職のプレッシャーが明らかに他の地域より高く、個人月収が7千元（1元は約15.64円）以下の人は一線都市で比較的大きなプレッシャーに直面することになる。このほか、収入と就職は幸福感に最も影響する二大プレッシャーだった。報告書によると、一線都市に住む個人、特に男性のプレッシャーに重点的に注目するべきであり、収入や結婚・恋愛、就職、物価などが特に注意して解消するべきプレッシャー要因となっている。

调查显示，中国民众婚姻满意度存在显著性别差异，总体表现为男性高于女性。年龄段中，50岁以上男性的婚姻满意度较高，从城市来看，一线城市婚姻满意度最低。社会经济地位因素与婚姻满意度总体呈正向关系，重视家庭的价值观正向影响婚姻满意度；看重物质追求的价值观负向影响婚姻满意度。

調査によると、中国人の婚姻満足度は性別によって明らかに異なり、全体として男性のほうが女性より高かった。年齢層別では、50歳以上の男性の婚姻満足度が比較的高く、都市別に見ると、一線都市の婚姻満足度が最も低かった。また、社会・経済的地位が高いと婚姻満足度も全体的に高くなる傾向があった。価値観別では、家庭を重視する価値観は婚姻満足度にプラスの影響を及ぼし、物質的なものを追求する価値観は婚姻満足度にマイナスの影響を及ぼしていた。

从性别方面，中国女性心理健康水平好于男性，女性更能适应环境、更在意自我发展、更能感受亲密关系的和谐，更明确人生目标。从地域和经济发展角度来看，东北地区心理健康状况较好，一线城市和三线城市个体的心理健康状况较好。年龄段方面，70后和80后心理健康消极方面得分较高，90后心态最为积极。

精神的な健康のレベルについては、性別で見ると女性のほうが男性より高く、女性のほうがより環境に適応しやすく、自分のキャリアプランを気にかけ、親しい間柄における親密さを感じ取りやすく、より明確な人生の目標を持っていた。地域別では、東北地区の人の精神的健康状況が比較的良く、経済発展の角度から見ると、一線都市と三線都市の精神的健康状況が比較的良好だった。年齢層別に見ると、「70後（1970年代生まれ）」と「80後（1980年代生まれ）」の人の精神的健康状況はネガティブな面のポイント数が高く、「90後」の精神状態が最もポジティブだった。