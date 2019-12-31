子供たちが「カバの歯磨き」体験、口腔ケアをPR　山東省青島

12月29日，山东青岛西海岸新区部分家长和孩子来到青岛森林野生动物世界，观看并亲自体验了给河马刷牙。兽医在给河马配置了专门的刷牙水及刷牙粉，开始给两只河马轮流刷牙，刷牙后还给河马口腔进行了冲洗，小朋友们在兽医指导下也体验了一下给河马刷牙，来自专业牙膏厂和口腔牙齿保健专家还给家长和孩子上了一堂专业的口腔牙齿方面的预防及保健知识课。通过开展“为河马刷牙”特别活动，用寓教于乐的形式进行科普宣传，倡导广大市民游客加强口腔健康预防工作，特别提醒小朋友要养成勤刷牙的好习惯，爱护牙齿从小做起。

山東省青島市の西海岸新区の子供たちが12月29日、保護者と共に青島森林野生動物世界を訪れ、カバの歯磨きを見学・体験した。獣医がまず、歯磨き用の水と歯磨き粉を使って、カバ2頭の歯を磨き、口の中を洗浄した。その後、獣医の指導の下、子供たちもカバの歯磨きを体験。さらに、歯磨き粉メーカースタッフや口腔ケア専門家が、虫歯の予防など、口腔ケアに関する知識を保護者や子供たちに伝えた。今回のイベントは、「カバの歯磨き」を通して、市民や観光客に楽しく科学的知識や口腔ケアに関する知識を学んでもらい、特に子供たちに正しい歯磨きの習慣を身に着け、子供のころから歯を大切にしてもらうことを狙いとして行われた。