武漢火神山医院が完成、正式に引き渡し

2月2日，武汉首座用于集中收治新型冠状病毒感染肺炎患者的专科医院——火神山医院，正式交付解放军支援湖北医疗队。

湖北省武漢市で建設されていた新型コロナウイルス感染による肺炎患者を専門に収容治療する一つ目の専門病院である火神山医院が2月2日、正式に解放軍の湖北支援医療チームに引き渡された。

据悉，武汉火神山医院占地面积约5万平方米，总建筑面积3.39万平方米，病床数1000张，开设重症监护病区、重症病区、普通病区，设置感染控制、检验、特诊、放射诊断等辅助科室，主要用于救治确诊患者。

武漢火神山医院の占有面積は約5万平方メートル、建築総面積は3万3900平方メートル。病床数は1千床で、集中治療室や重症者病棟、一般病棟のほか、感染予防管理や検査、特定疾病診察、放射線診断などを行う補助部門を備え、主に新型コロナウイルスによる感染が確認された患者を治療する。

项目建设由中建三局主承建，采用更加先进的技术和高于现有传染病医院的防护隔离标准，为患者和医护人员提供更加安全可靠的诊疗环境。建设者们日夜奋战，如期完工。

中建三局が主に建設を請け負い、より先進的な技術と既存の伝染病病院を上回る防護隔離基準を採用しており、より安全で信頼性の高い診療環境を患者や医療スタッフに提供する。建設作業員は昼夜を問わず作業に当たり、予定通り完成した。