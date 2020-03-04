中国以外の新型肺炎感染者数が1万人以上に　WHO最新報告

据世卫组织(WHO)3日发布的最新一期新冠肺炎情况每日报告，截至欧洲中部时间3日上午10时(北京时间17时)，中国境外共72个国家确诊新冠肺炎10566例，死亡共计166例。

世界保健機関(WHO)が3日に発表した最新の新型コロナウイルス感染状況によると、中央ヨーロッパ時間3日午前10時(北京時間同日午後5時)の時点で、中国以外の72ヶ国における感染者が1万566人、死者が166人に達した。

报告显示，与前一日相比，中国境外新增新冠肺炎1792例，新增8个国家(安道尔、约旦、拉脱维亚、摩洛哥、葡萄牙、沙特阿拉伯、塞内加尔和突尼斯)出现病例，新增38例死亡病例。

報告によると、前日と比べて、中国以外の感染者は1792人増えた。また、感染者が確認された国も8ヶ国(アンドラ、ヨルダン、ラトビア、モロッコ、ポルトガル、サウジアラビア、セネガル、チュニジア)増え、新たな死者は38人に達した。

世卫组织还表示，东地中海地区病例的增长情况需“高度关注”，世卫组织东地中海区域主任重申，为了控制疫情暴发和加强卫生系统运作，有必要加强监督和响应活动，并分享关键信息。

WHOは、東地中海地域の患者が増加しており、「緊密に注視」しているとしている。また、WHOの東地中海地域の責任者は、「アウトブレイクを防ぎ、衛生システムの運行を強化し、監督と注意喚起への対応を強化すると同時に、重要な情報を共有する必要がある」としている。