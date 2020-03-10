中国は日韓にマスク支援する余裕あるか　商務部がコメント

中国口罩日产能已突破1亿只，对于“中国是否有剩余产能支援日本、韩国、欧美的口罩和防护物资需求”的问题，商务部外贸司司长李兴乾5日表示，尽管中国口罩产能产量得到快速提升，供需状况有了较大改善，但随着各类企业大范围复工复产，口罩需求仍处于高位，存在较大供应缺口。疫情无情人有情，我们完全理解相关国家面对疫情的压力和困难，非常愿意深化国际合作，与各国携手应对人类面临的共同挑战。在前一阶段疫情防控工作中，不少国家向我们伸出了援手，我们愿意在克服自身困难的同时，在口罩等医疗防护物资方面给予有关国家力所能及的援助，支持各国抗击疫情。

一日あたりのマスク生産能力が1億枚を突破した中国は、日本、韓国、欧米などのマスク需要や防護物資ニーズを支援するだけの生産能力の余裕があるかどうかという疑問に対し、商務部（省）対外貿易司の李興乾司長は5日、「中国のマスク生産能力と生産量は急速に増加し、需給状況は大幅に改善したが、各種企業が大規模に業務を再開するのにともなって、マスク需要は高止まりを続け、今なお供給が大いに不足している。感染症は無情なものだが人には人情があり、私たちは感染症に直面した関係国の感じるプレッシャーと困難を完全に理解できるし、国際協力を深化させたいと強く願い、各国と手を取り合って人類が直面する共通の挑戦に対処したいと考えている。これまでの感染症対策の中で、たくさんの国が私たちに支援の手をさしのべてくれた。私たちは自身の困難を克服すると同時に、マスクをはじめとする医療用防護物資の面で関係国に力の及ぶ限り支援をし、各国の感染症との闘いを支持していきたい」と述べた。