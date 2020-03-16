嶺澳原発1号機、5000日連続で安全運転

3月15日，中广核大亚湾核电基地再度刷新世界安全运行纪录，岭澳核电站1号机组连续15年无非计划停机停堆，实现连续安全运行达5000天，创造了国际同类型机组连续安全运行天数的最高纪录。

中広核大亜湾原子力発電基地は15日、再び世界安全運営記録を更新した。嶺澳原発1号機は15年連続で計画外の運転停止がなく、5000日の連続安全運転を実現し、世界の同類原子炉の連続安全運転日数の記録を更新した。

据大亚湾核电公司新闻发言人常启能介绍，“连续无非计划停机停堆”是反映核电站管理水平的关键指标。到今年3月15日，岭澳核电站1号机组实现连续15年安全稳定运行，实现连续安全运行5000天，比目前排名第二的国外机组领先15个月时间。大亚湾核电基地多次刷新世界核电运营纪录，显示了世界一流的运营水平，也标志着大亚湾核电基地的运营管理水平再上新台阶。

大亜湾核電公司の常啓能スポークスマンによると、「計画外の運転停止がない」のは、原発の管理水準を示す重要な指標だ。嶺澳原発1号機は15日まで15年連続で安全で安定した運営を維持し、5000日連続の安全運転を実現した。これは現在2位の海外原子炉を15カ月上回る。大亜湾原子力発電基地は世界原発運転記録を数回も更新し、世界一流の運営水準を示すとともに、その運営管理水準がまた新たな段階に上がったことをも示している。