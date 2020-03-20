鼻の清潔、非常時における重要な感染対策に

鼻子是人类呼吸道的门户，在“勤洗手、戴口罩”的非常时期，别忘了鼻腔的清洁工作。

鼻は人類の呼吸器の入口だ。こまめに手洗いをしマスクをつける新型肺炎の非常時において、鼻の清潔を忘れてはならない。

◆多久洗一次？

◆洗う頻度は？

北医三院药剂科主管药师王海滢建议一天清洗一次鼻腔。

北京大学第三病院薬剤科主管薬剤師の王海瀅氏は、1日1回洗うよう提案した。

◆用什么洗？

◆何で洗う？

对于大多数人而言，用温度接近体温的白开水清洗鼻腔就可以了，温度过高或过低容易刺激鼻腔黏膜造成不适感。

多くの人の場合、体温に近いお湯で洗浄すれば良い。温度が高すぎる、または低すぎると、鼻腔粘膜を刺激し不快感が生じやすい。

慢性鼻炎患者，特别是有严重鼻塞的人可以选用盐水清洗，因为盐水有利于改善鼻腔组织的水肿，减轻黏膜肿胀。居家配制洗鼻盐水的方法很简单，一般用居家使用的水杯（容积约300毫升），一杯水加1-2平勺盐（每平勺约2-3克），搅拌均匀即可。注意控制盐量，因为盐水浓度过高会带来鼻腔干燥的问题，严重时还会造成黏膜损伤，甚至出血。

慢性鼻炎の患者、特に鼻づまりの深刻な人は塩水を選ぶ。塩水は鼻腔組織のむくみを改善し、粘膜の膨らみを抑えることができるからだ。自宅で鼻を洗う塩水を作る方法は簡単だ。通常は自宅で使うコップ（容量約300ミリリットル）1杯の水に小さじ1、2杯（1杯は約2−3グラム）の塩を入れ、均等に混ぜるといい。塩分が高すぎると鼻腔が乾燥し、深刻な場合は粘膜が損傷し出血することもあるため、塩の加減には注意が必要だ。