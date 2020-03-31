中国、新型コロナ肺炎患者の平均治療費約25万7000円

新冠肺炎疫情发生以来，患者的救治费用一直是大家关心的热点。治疗新冠肺炎患者的平均费用是多少，这些医疗费用由谁承担？国家医保局医药服务管理司司长熊先军日前回应表示，救治新冠肺炎患者人均1.7万元。

新型コロナウイルス感染による肺炎が流行して以来、感染患者の治療費が多くの人の関心の的となっている。では、治療には平均どれほどの費用が必要で、誰がそれを負担するのだろう？国家医療保障局医薬サービス管理司の熊先軍司長によると、治療費は平均1万7000元（1元は約15.15元）となっている。

问：截至目前，医保系统共为全国新冠肺炎患者结算、支付了多少资金？被医院收治患者的平均治疗费用是多少？

【質問】現時点で、医療保障システムは、中国全土の新型コロナウイルス関連患者の治療費として、どれほどの資金を支出したのか？病院に入院した患者の平均治療費は？

熊先军：疫情发生以来，国家医保局认真贯彻党中央、国务院统一部署，将维护人民健康放在首要位置。1月22日，国家医保局会同财政部明确要求，对于确诊和疑似患者全部实行先救治、后结算。费用在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后，个人负担部分由财政给予补助。

【熊司長】新型コロナウイルス感染が流行して以来、医療保障局は、中国共産党中央委員会と国務院の統一した計画を一貫して実行し、国民の健康を守ることを最重要事項としてきた。1月22日、同局は財政部（省）に対して、感染が確認された患者や感染の疑いがある人など全てに対して、治療を優先し、費用請求は後回しにするよう明確に指示した。治療費は基本医療保険や大病保険、医療救助制度などの規定に基づいて支払われた後に、個人が負担した費用については、財政部が補助を支給する。

截至3月15日，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团报告，全国新冠肺炎确诊和疑似患者发生医保结算93238人次（包括门诊患者多次就诊结算），涉及总费用103960万元，医保系统共支付67734万元。全国确诊患者结算人数为44189人，涉及总费用75248万元，人均费用1.7万元，其中医保支付比例约为65%（剩余部分由财政进行补助）。

3月15日の時点で、31省（区、市）と新疆生産建設兵団の報告によると、中国全土の新型コロナウイルス感染者と感染の疑いがある人延べ9万3238人（複数回外来診察した患者の精算を含む）への精算を行い、その関連費用は総額で10億3960万元、医療保障システムから6億7734万元が支出された。中国全土で精算を行った感染患者は4万4189人で、費用総額は7億5248万元、一人当たり1万7000元、うち、医療保険から支払われた割合は約65％となっている（残りの部分の費用は財政から補助が支給される）。

为缓解医疗机构垫资压力，医保经办机构还专门预付专项资金用于患者救治。截至3月19日，各地医保部门累计拨付资金193亿元，其中湖北省37亿元。

医療機関の立替の負担を緩和するため、医療保険経弁機構は、特定項目資金を前払いし、患者の治療にそれを当てている。今月19日の時点で、各地の医療保障当局が支出した資金は合わせて193億元に達した。うち、湖北省は37億元となっている。