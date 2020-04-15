3Dプリントの公衆トイレが南京駅に登場　大気をリアルタイムでモニタリング

3D打印外墙；实时监测氨气、硫化氢等空气指标；实时显示厕位使用情况……最近，一座环境整洁、功能齐备的现代化智能公厕在南京站南广场正式投用。

3Dプリンターで外壁を作る。リアルタイムでアンモニアや硫化水素などの大気指標をモニタリングする。リアルタイムでトイレの使用状況を表示する。清潔で機能が揃った現代的なスマート公衆トイレが最近、南京駅南広場で正式に使用開始された。

记者9日在现场看到，波纹式的外墙由3D打印的成品现场拼装。进入其中，厕所大厅有一个巨大的显示屏，实时显示着卫生间内包括氨气、硫化氢等在内的空气指标以及厕位使用情况等。据介绍，这座公厕建筑面积约210平方米，设计为一类公厕，其中男厕坑位6个、坐便器1个；女厕坑位13个、坐便器3个。公厕内还设有一间母婴卫生间，除了有小号坐便器，还配置了儿童尿布更换台。考虑到冬天寒冷，公厕洗手池边贴心地配置了小厨宝、烘手机等设施。

9日に現場を取材したところ、3Dプリンターで作った波紋型の外壁が現場で取り付けられていた。中に入ると大きなディスプレイがあり、トイレ内のアンモニアや硫化水素などの大気指標、及びトイレの使用状況などがリアルタイムで表示されていた。この公衆トイレの建築面積は約210平方メートルで、1類公衆トイレとなっている。うち男子トイレでは、しゃがんで用を足すタイプの便器は6つ、洋式便器は1つ。女子トイレでは、しゃがんで用を足すタイプの便器は13、洋式便器は3つ。さらにベビー用の個室があり、小型の洋式便器、おむつ交換台が設置されている。冬に寒くなることを考え、公衆トイレの手洗い場には給湯器やハンドドライヤーなどがある。