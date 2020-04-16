喫煙者、新型コロナで重症化しやすい 最新研究

男性是吸烟的主流人群，吸烟除了对他人健康造成不利影响，对男性自身的危害更为严重，肺癌、慢阻肺、心脏病、糖尿病、脑卒中等都与吸烟有着重要的关系。一旦感染新冠病毒，吸烟可能会加剧发展成重症的风险。世界卫生组织总干事谭德塞近日表示，人们最好戒烟戒酒来抵御新冠病毒。

男性には喫煙者が多い。喫煙は他人の健康に悪影響を及ぼすほか、男性自身にもより深刻な危害をもたらす。肺がん、慢性閉塞性肺疾患、心臓病、糖尿病、脳卒中などと喫煙の間には重要な関係がある。新型コロナウイルスに感染した場合、喫煙により症状が悪化し、重症化するリスクを強める可能性がある。世界保健機関（WHO）のテドロス事務局長はこのほど、禁煙・禁酒で新型コロナウイルスに対処すべきと述べた。

“国内外最新研究显示，此次新冠肺炎患者中，吸烟男性患者重症比例明显高于非吸烟男性患者。”著名控烟专家、新探健康发展研究中心原主任王克安解释，钟南山院士团队的科研论文《2019年中国新型冠状病毒感染的临床特点》中，对1099例新冠肺炎确诊患者的临床特征进行了回顾性分析。其中137位吸烟患者中，重症人数为29人，重症比为21.2%;927位非吸烟患者中，重症人数为134人，重症比为14.5%。从研究数据不难看出，吸烟者的重症比例更高。而且3月11日，美国学者在国际医学期刊《柳叶刀—呼吸病学》发表的《新冠肺炎患者的性别差异和吸烟倾向》中，也认为感染新冠肺炎的男性比例更高，且男性吸烟者更易发展为严重肺炎，死亡率更高。

「国内外の最新の研究によると、今回の新型肺炎の患者のうち、喫煙する男性患者の重症の割合が、非喫煙男性患者を明らかに上回っている」。有名な禁煙専門家で、新探健康発展研究センター元センター長の王克安氏によると、鐘南山院士のチームによる科学研究論文「2019年中国新型コロナウイルス感染の臨床上の特徴」は、感染者1099人の臨床上の特徴を振り返り、分析を行った。うち喫煙患者137人のうち重症者は29人で、重症の割合は21.2％。非喫煙患者927人のうち重症者は134人で、重症の割合は14.5％。研究データを見ると、喫煙者の方が重症の割合が高いことが分かる。また米国の学者は3月11日付の国際的な医学誌「Lancet Respiratory Medicine」に掲載した「新型肺炎患者の性別の差と喫煙の傾向」の中で、新型コロナウイルス肺炎感染者のうち男性の割合が高く、そして男性の喫煙者が深刻な肺炎になりやすく、死亡率も高いとした。