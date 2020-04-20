中国、新型メルトブロー不織布デジタル化自動生産ラインを開発

“熔喷机的精度决定着喷丝是否均匀，以及熔喷布的产品质量。”常州纺织服装职业技术学院机电学院宋黎菁科研团队与江苏特贝尔精密机械科技有限公司发挥各自技术优势，双方合作开展熔喷布数字化自动生产线的研制，成功研制出新型熔喷布数字化自动生产线。

「メルトブロー機の精度は紡糸の均一性、メルトブロー不織布の質を左右する」。常州紡績服装職業技術学院機電学院の宋黎菁氏の研究チームと江蘇特貝爾精密機械科技有限公司は各自の技術の優位性を発揮し、メルトブロー不織布デジタル化自動生産ラインの共同開発を展開し、新型メルトブロー不織布デジタル化自動生産ラインの開発に成功した。

专家认为， 此生产设备的创新之处是，智能化程度高，运营数据采集精准，质量实时监控，同时，可根据客户需求和生产要求，自动调整产品规格和重量，真正实现数字化生产，节约生产运营成本。经调试与试机生产显示，一只300毫米的喷头，每天可产出200公斤，更换大尺寸喷头可量产800—1600公斤。目前，2台生产设备已在国内生产企业示范投用。

専門家によると、同設備の革新的な点は、スマート化の程度が高く、稼働データの採取が正確で、品質をリアルタイムでモニタリングできるところにある。同時にクライアントの需要や生産要求に基づき、製品の規格と重さを自動的に調節でき、真のデジタル化生産を実現し、生産運営コストを削減できる。調整および試験生産によると、300ミリメートルのヘッドで毎日200キロ生産することができる。より大型のヘッドに取り替えれば800−1600キロの量産が可能だ。生産設備2台が現在、中国内生産企業で稼働開始している。