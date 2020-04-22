WHO、新型コロナ感染者の男女比はほぼ半々 平均年齢は51歳

世界卫生组织在18日发布的新冠疫情每日形势报告中说，对全球各地通过标准化表格报告的70多万个确诊病例进行的统计分析显示，男女患者几乎各占一半，年龄中位数为51岁。

世界保健機関（WHO）は18日に発表した毎日の新型コロナウイルス感染状況報告の中で、世界各地が標準化シートにより報告した70万人以上の感染者の統計・分析を行ったところ、男女の患者数がほぼ半々で、平均年齢は51歳だったとした。

世卫组织介绍，截至4月13日，收到了来自113个国家和地区以及3个国际交通工具通过标准化表格报告的确诊病例747546例，约占当时全球确诊病例总数的44%。

WHOによると、4月13日の時点で113カ国・地域及び3つの国際交通機関が標準化シートを通じ74万7546人の感染者を報告した。当時の世界の感染者の約44％を占めた。

对这些病例数据的分析显示，男女比例为1.03比1，几乎各占一半；患者总体年龄中位数为51岁，其中男性患者年龄中位数为52岁，女性患者年龄中位数为50岁。但是男女比例在不同年龄段有区别。在60至79岁年龄段中男性明显多于女性，其中60岁至69岁年龄段男女比例为1.27比1，70至79岁年龄段男女比例为1.34比1。女性较多的两个年龄段是20岁至29岁、80岁以上，男女比例分别为0.85比1和0.78比1。

こうした感染者のデータを分析したところ、男女比は1.03：1でほぼ半分ずつとなった。患者全体の平均年齢は51歳で、うち男性は52歳、女性は50歳。しかし男女比は年齢層によって異なる。60－70代は男性が女性よりも多く、うち60代は1.27：1、70代は1.34：1。女性が多い年齢層は20代と80歳以上で、その男女比は0.85：1、0.78：1。