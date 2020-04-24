青島港自動化埠頭、世界記録を再更新

4月16日，山东港口青岛港正式宣布，在“德翔佛森堡”轮作业中，自动化码头桥吊单机作业效率达到44.6自然箱/小时，再次刷新由其创造的自动化码头装卸效率世界纪录。

青島港は16日、貨物船「徳翔仏森堡」の作業中、自動化埠頭の走行クレーンの作業効率が1台につき1時間あたり44.6基に達し、同埠頭の自動化埠頭積み下ろし効率の世界記録を再度更新したと正式に発表した。

当前，部分海外传统码头因疫情风险而被动关闭，青岛自动化码头零接触、低风险、高效率的科技优势被进一步凸显。在山东港口青岛港自动化码头的作业现场，人员足不出户，生产场地空无一人，AGV导引车自动运行，人员聚集和接触风险大大降低，彻底颠覆了传统人工码头生产管理模式。

一部の海外の従来型の埠頭は、新型コロナウイルスの感染リスクにより閉鎖を余儀なくされている。青島自動化埠頭のゼロ接触・低リスク・高効率の科学技術の優位性がさらに際立っている。山東港口青島港自動化埠頭の作業現場において、人は外に出る必要がなく、生産現場が無人化されている。AGV（無人搬送車）が自動的に走行し、人の密集・接触リスクを大きく引き下げている。従来型の手による埠頭の生産・管理モデルを完全に覆している。

据介绍，单机最高作业效率44.6自然箱/小时，是全球自动化码头平均效率的两倍以上，已全面超越传统人工码头。这样的效率不仅增强了山东港口以及青岛港在全球的商业运营竞争优势，也为世界自动化码头的发展贡献出“中国方案”。

この1台につき1時間あたり44.6基という最高作業効率は、世界の自動化埠頭の平均効率の2倍以上で、すでに全面的に従来型の人工埠頭を超えている。この効率は山東港口及び青島港の世界における商業運営の優位性を強化しただけでなく、世界の自動化埠頭の発展にも「中国のソリューション」を提供している。