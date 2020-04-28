海外からの輸入病例の6割近くが退院、中国衛生当局が発表

武汉市卫生健康委员会26日下午发布消息称，武汉市肺科医院77岁的新冠肺炎患者丁某第二次核酸检测结果为阴性，临床症状解除，达到出院标准。至此，武汉市在院新冠肺炎患者清零。

武漢市衛生健康委員会は26日午後、武漢市肺科病院の新型コロナウイルス肺炎患者の丁さん（77）が2回目のPCR検査結果で陰性となり、臨床症状が認められなくなり、退院の基準に達したことを明らかにした。これにより、武漢市の新型コロナウイルス肺炎の入院患者はゼロとなった。

当日下午在北京举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人米锋也介绍说，经过武汉和全国援鄂医务人员的共同努力，至26日，武汉在院新冠肺炎患者清零。

同日午後、北京市で行われた国務院共同対策メカニズムの記者会見では、国家衛生健康委員会の米鋒報道官も、「武漢市と全国の湖北省支援医療従事者の共同努力により、26日までに、武漢市の新型コロナウイルス肺炎の入院患者はゼロになった」とした。

据米锋介绍，4月25日，境外输入确诊病例已有近六成治愈出院，其中重症病例较一周前下降了53.2%。全球单日新增确诊病例超过9万例，境外疫情继续扩散蔓延，输入我国风险持续加大，本土聚集性疫情仍有确诊病例报告。要克服麻痹、松懈思想，及时发现，快速处置。

米鋒報道官によると、4月25日の時点で、海外からの輸入症例のうちすでに6割近くが治癒・退院しており、重症者は先週より53.2％減少した。世界の感染者数は1日で9万人以上増え、海外での感染は引き続き拡大しており、中国に持ち込まれるリスクが高まり続け、国内で依然としてクラスター感染が報告されている。油断や気のゆるみを排し、迅速に発見し、直ちに処置を行う必要がある。