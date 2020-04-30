人民銀行報告書　住民の53％「もっと貯金したい」

央行28日在官网发布《2020年第一季度城镇储户问卷调查报告》。调查报告称，2020年第一季度，中国人民银行在全国50个城市进行了2万户城镇储户问卷调查，结果显示：倾向于“更多消费”的居民占22.0%，比上季下降6.0个百分点；倾向于“更多储蓄”的居民占53.0%，比上季上升7.3 个百分点；倾向于“更多投资”的居民占25.0%，比上季下降1.3个百分点。

中国人民銀行（中央銀行）は28日に公式サイトで、「2020年第1四半期都市部預金者アンケート調査報告」を発表した。それによると、同期に人民銀行が全国50都市の預金者2万人を対象に行ったアンケート調査では、住民の22.0％が「もっと消費したい」と答え、割合は前期比6.0ポイント（p）低下した。「もっと貯金したい」住民は53.0％で同7.3p上昇し、「もっと投資したい」住民は25.0％で同1.3p低下した。

居民偏爱的前三位投资方式依次为：“银行、证券、保险公司理财产品”、“基金信托产品”和“股票”，选择这三种投资方式的居民占比分别为48.6%、21.6%和16.3%。

人気のある投資方法ベスト3は、「銀行、証券会社、保険会社の資産運用商品」、「投資信託商品」、「株式」で、選んだ人の割合は順に48.6％、21.6％、16.3％だった。

被问及未来3个月准备增加支出的项目时，居民选择比例由高到低排序为：教育(31.5%)、医疗保健(29.4%)、购房(19.2%)、旅游(19.0%)、社交文化和娱乐(18.4%)、大额商品(18.0%)、保险(17.1%)。

今後3ヶ月間に支出が増加する項目についてたずねると、上から順に教育（31.5％）、医療保健（29.4％）、住宅購入（19.2％）、旅行（19.0％）、つきあい・文化・娯楽（18.4％）、高額商品（18.0％）、保険（17.1％）が並んだ。