マスク着用はまだ必要か？専門家「風通しによる」

学校复课以来，全国陆续出现三例学生因体育课戴口罩运动时意外猝死的情况，常态化疫情防控阶段，什么情况下必须佩戴口罩，什么情况下可以不戴，如何科学佩戴口罩？13日，中国疾控中心流行病首席专家吴尊友表示，简言之，是否戴口罩有一个原则：通风条件好的地方就没有必要戴口罩，只要通风好应该说就是安全的。

学校再開後、体育の授業中にマスクを着用したことによる学生の突然死が全国で3人出ている。常態化感染対策の段階において、どのような状況であればマスク着用が必須または不要なのだろうか。マスクの着用を科学的にするためにどうすればいいのだろうか。中国疾病予防管理センター疫学首席専門家の呉尊友氏は「簡単に言えば、風通しのいい場所であれば着用の必要はない。風通しが良ければ安全ということだ」と述べた。

那么哪些情况下不需要戴口罩呢？吴尊友认为，户外宽敞的地方，比如操场、公园、人员稀少的街道，这些地方没有必要戴口罩；另外在家中也没必要戴口罩；低风险区的工作场所，如办公室、工地、工厂等地方也没有必要戴口罩。而户外运动时更没有必要戴口罩。对于大家特别关心的中小学，在低风险地区的学校环境中也没有必要戴口罩。

それでは、マスクを着用する必要がないのはどのような場合だろうか。呉氏によると、屋外の開けた場所（例えばグラウンド、公園、人出の少ない街）は着用の必要がない。また自宅でも着用の必要はない。低リスク地域の勤務先（例えば事務所、工事現場、工場）でも着用の必要はない。屋外運動中も必要ない。人々が特に関心を寄せている小中学校について、低リスク地域の学校環境であれば必要はない。

吴尊友强调，“有一个原则，对于不是经常外出出差到其他不熟悉的地方，生活在相对固定环境的，又是低风险地区的，这样的情况下基本上都不用戴口罩。”

呉氏は「頻繁に出張せず、不慣れな場所に行かず、固定的な環境で生活しており、そしてそこが低リスク地域であれば着用の必要はほぼない」と強調した。

哪些地方特别需要注意要戴口罩呢？吴尊友表示，空气流通不好、密闭的地方要佩戴口罩。包括封闭的交通工具，比如飞机、高铁、地铁、公交车等；封闭的公共场所，如电梯等通风条件不太好的空间；特别要注意的地方还有医院，无论是到医院就诊或陪同亲友看病，所有人员在医院环境中一定要戴口罩。此外，公共服务窗口，如超市收银台、银行柜台等类似的地方要戴口罩。

マスク着用に注意が必要な場所はどこだろうか。呉氏によると、風通しが悪く密閉された場所では着用するべきだ。これには密閉された交通機関（例えば航空機、高速鉄道、地下鉄、路線バス）、密閉された公共の場（例えばエスカレーターなどの風通しが良くないスペース）などがある。特に注意が必要なのは病院だ。病院で受診する場合でも、またはお見舞いに行く場合でも、すべての人が病院の環境内でマスクを着用しなければならない。このほか、公共サービスの窓口（例えばスーパーのレジ、銀行のカウンター）などの場でも着用すべきだ。