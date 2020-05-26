故宮博物院が海外で影響力ある中国の博物館ランキング1位

中国文物交流中心日前发布的一份《2019年度全国博物馆(展览)海外影响力评估报告》显示，海外综合影响力前十名的博物馆中，故宫博物院位居榜首，中国国家博物馆名列第二，上海博物馆名列第三。

中国文化財交流センターがこのほど発表した「2019年度全国博物館（展覧会）海外影響力評価報告」によると、海外で総合的な影響力のある中国の博物館上位10ヶ所ランキングでは、故宮博物院が1位となり、2位は中国国家博物館、3位は上海博物館だった。

“全国博物馆海外综合影响力”榜单上，继前三甲后依次是秦始皇帝陵博物院、敦煌研究院、上海科技馆、陕西历史博物馆、湖南省博物馆、广东省博物馆和苏州博物馆。

同ランキングの4位から10位には、秦始皇帝陵博物院（兵馬俑）、敦煌研究院、上海科技館、陝西歴史博物館、湖南省博物館、広東省博物館、蘇州博物館が並んだ。

报告指出，综合类、历史类博物馆排名靠前，海外知名度均较高；中东部地区博物馆上榜率高于其它地区；故宫博物院示范效应及行业声誉度显著。

同報告は、「総合類と歴史類の博物館ランキングで上位に入ったところは、いずれも海外での知名度が高い。中部・東部地域の博物館は他の地域よりランク入りする率が高い。故宮博物院はモデル効果も業界での評価も飛び抜けて高い」と指摘した。

同时，最受欧洲受众欢迎博物馆前十、最受美国受众欢迎博物馆前十、最受日韩受众欢迎博物馆前十的榜单前三甲与总榜单相同，也是故宫博物院、中国国家博物馆和上海博物馆；最受社交平台欢迎博物馆前十的榜单则略有不同，故宫博物院仍位居榜首，侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆、中国国家博物馆分列其后。

また同報告によると、欧州で最も人気がある博物館上位10位、米国で最も人気がある博物館上位10位、日本・韓国で最も人気がある博物館上位10位は、1位から3位までがすべて同じで、故宮、国家博物館、上海博物館が並んだ。SNSで最も人気がある博物館の顔ぶれはやや異なり、1位は故宮で同じだったが、2位は中国侵略日本軍南京大虐殺遭難同胞紀念館、3位は中国国家博物館だった。