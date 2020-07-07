新たな9職業発表　新職種「ライブ配信販売員」も認定

7月6日，人社部联合国家市场监管总局、国家统计局发布9个新职业，包括区块链工程技术人员、城市管理网格员、互联网营销师、信息安全测试员、区块链应用操作员、在线学习服务师、社群健康助理员、老年人能力评估师、增材制造设备操作员。

人的資源・社会保障部（省）は6日、国家市場監督管理総局、国家統計局と共同で、9種類の新しい職業を発表した。ブロックチェーンプロジェクト技術者、都市管理グリッド員、インターネットマーケティング担当者、情報セキュリティテスター、ブロックチェーン応用操作員、オンライン学習サービス担当者、コミュニティ健康アシスタント、高齢者健康評価士、付加製造設備操作員の9職業だ。

除了发布新增职业外，此次还发布了部分职业发展出的新工种。“互联网营销师”职业下增设了“直播销售员”，人们熟知的电商主播、带货网红们有了正式的职业称谓。此外，互联网信息审核员、小微信贷员、劳务派遣管理员等五个工种也成了正式的职业称谓。

この新たな9職業のほか、今回は一部の職業から派生した新職種も発表された。インターネットマーケティング担当者の下に、ライブ配信販売員の職種が設定された。よく知られたECのライブ配信パーソナリティやライブコマースの人気者が正式な職業として認められた。またインターネット情報検査担当者、小規模・零細企業ローン担当者、労務派遣管理者など5職種も職業として認められた。

人社部方面表示，此次助力新冠肺炎疫情防控过程中，为了扩大公共卫生辅助从业者的队伍，此新职业发布还将原有的公共卫生辅助职业下的防疫员、消毒员和公共场所卫生管理员三个工种分别上升成为新职业。

同部によると、今回の新職業発表では、新型コロナウイルス感染症対策への助力を行う過程で公衆衛生の業務を補助する従業者を増やすために、既存の公衆衛生補助関連職業の職種であった防疫担当者、消毒担当者、公共空間衛生管理担当者の3職種をそれぞれ1つの職業に認定した。

此批新职业除了涉及预防和处置突发公共卫生医疗事件领域，还适应高校毕业生就业创业需要的新业态领域，以及适应贫困劳动力和农村转移就业劳动者等需要的促进脱贫攻坚领域。

今回の新職業発表では公衆衛生上の緊急事態の予防・対処を考慮したほか、大学卒業生の就職・起業で求められる新職種もカバーし、及び貧困地域の労働力と農村から移転した労働者などが求める貧困脱却の難関攻略の促進にも対応した。

“新职业的开发和论证对就业创业也会有带动作用。在这次发布的新职业中有一部分属于劳动密集型职业，对农村转移劳动者、现存下岗失业人员而言，也有利于通过及时转换岗位实现就业。”人社部相关负责人介绍说。

同部の関係責任者は、「新職業の開発と論証は就職・起業の機会を牽引する役割を果たすだろう。今回発表された新職業の一部は労働集約型産業に属し、農村から移転した労働者、現時点での失業者にとって、速やかにポジションを転換して仕事を見つける上でプラスになるものだ」と説明した。