テレワーク、回答者の52.0％が作業効率向上と回答

今年由于疫情原因，很多人体验了一把远程办公。有人感觉这样的工作方式轻松自在，也有人抱怨，远程办公并没有想象中那么美好。

今年は感染症により多くの人がテレワークを体験した。この働き方がリラックスできやりやすいと感じる人もいれば、テレワークは想像するほど理想的なものではないと不満を漏らす人もいる。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2002名受访者进行的一项调查显示，86.3%的受访者有过远程办公的经历。52.0%的受访者认为远程办公提升了工作效率，19.0%的受访者认为降低了。63.7%的受访者觉得远程办公会成为未来的趋势。

中国青年報社社会調査センターは問巻網（wenjuan.com）と共同で2002人を対象に調査を行った結果、「テレワークの経験がある」は86.3％にのぼった。テレワークで効率が「上がった」は52.0％、「下がった」は19.0％。「テレワークは未来のトレンドになる」は63.7％。

受访者认为远程办公的优势主要是工作更自主灵活（68.7%）和通勤时间减少（63.3%），51.1%的受访者认为有助于缓解交通拥堵、促进节能减排，50.2%的受访者认为能促进工作和生活的平衡，42.9%的受访者认为企业能突破地域和国界，聚集更多高素质员工，30.1%的受访者认为企业可以节省租金，提高组织灵活性。

テレワークの主なメリットは主に「より自主的でフレキシブル」（68.7％）と「通勤時間短縮」（63.3％）。次は、「交通渋滞の解消にプラス、省エネ・排ガス減少を促進」（51.1％）、「仕事と生活のバランスを促進」（50.2％）、「企業が地域と国境を越えより多くのハイレベル人材を集められる」（42.9％）、「企業が賃料を節約し、組織の柔軟性を高められる」（30.1％）。