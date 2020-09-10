中国、新婚カップル対象に「結婚証」交付セレモニー設置か

记者从中国民政部获悉，以后在中国办理结婚登记的“新人”们有望在庄重、神圣的颁证仪式中宣告婚姻缔结。

中国民政部（省）によると、今後、中国で婚姻届を出すカップルは、厳かで神聖な雰囲気漂う「結婚証」交付セレモニーで、「結婚の誓い」をするようになるかもしれない。

中国民政部、全国妇联近日联合印发的《关于加强新时代婚姻家庭辅导教育工作的指导意见》(以下简称意见)称，探索将颁证仪式引入结婚登记流程并实现颁证常态化，通过引导婚姻当事人宣读结婚誓言、领取结婚证，在庄重神圣的仪式中宣告婚姻缔结，让当事人感悟铭记婚姻家庭蕴含的责任担当。

中国民政部と全国婦女聯合会がこのほど共同で発表した「新時代における夫婦を手引きする教育事業強化に関する指導意見」は、「結婚証」交付セレモニーを、婚姻届けを提出するプロセスに盛り込み、「結婚証」受け取りを普及させることに言及している。結婚するカップルに「結婚の誓い」をしてもらった後に、「結婚証」を交付し、厳かで神聖な雰囲気漂うセレモニーで、婚姻を成立させることで、新婚カップルに、夫婦になることに伴う責任を感じ、それを心に銘記してもらうのが狙いだ。

意见建议，有条件的地方可以设立室外颁证场所，建立地方领导、社会名人颁证制度，积极推广人性化的颁证服务，设计文化内涵丰富的颁证词，鼓励当事人邀请亲朋好友共同见证。

同意見は、「条件が整っている地域は、屋外に『結婚証』を交付する場所を設置し、地方の指導者、社会の有名人の『結婚証』受領制度を構築し、心のこもった『結婚証』交付サービスを積極的にPRし、豊富で深い文化的内容の誓いの言葉を準備するができる」と提案。「新婚カップルは家族や親戚、友人をセレモニーに誘って立ち会ってもらうこと」とアドバイスしている。